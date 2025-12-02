U Banjaluci Uhapšen Stefan Regojević

U Banjaluci je po Interpolovoj potjernici uhapšen Stefan Regojević, osoba dobro poznata bezbjednosnim službama i u regionu, potvrdio je za ATV direktor Sudske policije Željko Dragojević.

Regojevića je uhapsila Sudska policija po potjernici iz 2021. godine, jer se nije odazvao na suđenje po optužnici za trgovinu drogom, ugrožavanje sigurnosti, prikrivanje i protivpravno lišenje slobode.

Stefan Regojević je poznat po optužnici za krvavu pljačku u Crnoj Gori u kojoj je ubije radnik obezbjeđenja Ljubiša Mrdak.

Iako je u prvostepenom postupku bio oslobođen, Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je oslobađajuću presudu, pa Regojevića i ostale optužene u ovom postupku očekuje novo suđenje.

Regojević je nakon hapšenja sproveden u Kazneno popravni zavod Banjaluka.