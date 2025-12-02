Sin najbogatijeg čovjeka u Kini zgrozio internet: Tjelohranitelj ga hrani u kafiću

Internetom se velikom brzinom širi snimak influensera Džeja Maa, koji je postao viralan nakon što je objavljen video na kojem ga usred luksuznog kafića hrani njegov tjelohranitelj ili asistent.

Na TikToku i Instagramu video je eksplodirao, a korisnici društvenih mreža ubijeđeni su da je Džej Ma zapravo „sin najbogatijeg čovjeka u Kini“. Njegov profil na Instagramu prepun je objava koje prikazuju luksuz, brendiranu garderobu i raskošan način života, što je dodatno podgrijalo glasine.

Jay Ma, son of the richest man in China spotted in Bangkok Thailand being hand fed his dessert by his bodyguards at the Louis Vuitton Cafe.😳🍽️ pic.twitter.com/REHqymrLHB — Raphouse TV (RHTV) (@raphousetv7) December 1, 2025

Na društvenoj mreži iks osvanule su objave poput: – Džej Ma, sin najbogatijeg Kineza, snimljen u Bangkoku kako ga tjelohranitelj hrani desertom u kafiću.

Ako je suditi prema fotografijama koje se pojavljuju na Instagramu, on živi na visokoj nozi, ali se o njegovom privatnom životu zna veoma malo.

Dok jedni vjeruju da je sin moćnika, pojedini govore da on, zapravo, nije nikakav milioner, već da samo glumi.

On se ne oglašava, već pušta da se o njemu što više priča.

Reakcije na viralni snimak su podijeljene: jedni se smiju, drugi su zapanjeni, treći i dalje raspravljaju da li je zaista nasljednik ogromnog bogatstva. A najvjerovatnije je, kažu mnogi, da Džej samo dobro glumi život bogataškog nasljednika zbog pregleda, prenosi Stil.