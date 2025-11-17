Logo
Tiktokeri prevarili obezbjeđenje Luvra i okačili svoje portrete

Tanjug

17.11.2025

20:10

Foto: Tanjug/AP/Thomas Padilla

Dva belgijska TikTokera, poznata po svojim podvalama na društvenim mrežama, uspjeli su u petak, 14. novembra, da okače svoje portrete u muzeju Luvr blizu slike Mona Lize, a obezbjeđenje nije reagovalo.

Prema pisanju portala BfM, influenseri, koji imaju više od 48.000 pratilaca na Tik Toku, rekli su da su sutradan dobili poruku da su slike još uvijek okačene u muzeju.

Oni su za francuski portal objasnili kako su okačili fotografije i naveli da su imali unaprijed smišljen plan.

"Znali smo da će obezbjeđenje biti jako, pa smo napravili Lego okvir koji smo mogli da odvojimo i ponovo pričvrstimo unutra. Sve dijelove smo stavili u torbu za kupovinu", objasnio je jedan od influensera.

Zdravlje

Umrlo 49 ljudi zbog upotrebe ilegalnih lijekova

Nekoliko minuta kasnije, oni su završili svoj izazov i bez ikakvih problema izašli iz muzeja usput praveći selfi fotografije.

Kako se navodi ova šala, mjesec dana nakon pljačke Luvra izazvala je novu zabrinutost zbog bezbjednosnih propusta u muzeju.

U izvještaju objavljenom 6. novembra, Revizorski sud je osudio bezbjednosne nedostatke muzeja, ukazujući na prisustvo premalog broja nadzornih kamera i "kašnjenje" koje je uprava napravila u postavljanju sigurnosne opreme.

Muzej Luvre, navodi se, "dao je prioritet vidljivim i atraktivnim operacijama na štetu održavanja i renoviranja zgrada i tehničkih instalacija, posebno bezbjednosnih sistema", napisao je Revizorski sud, prenosi Tanjug.

