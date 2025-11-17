Logo
Majka monstrum ubila sinčića: Glava pronađena u jezeru

Blic

17.11.2025

18:39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

Vijest da je pronađena glava djeteta u Goljanovskom jezeru na istoku Moskve, potresla je i zapanjila ne samo Rusiju, već cijeli svijet.

Sada se saznalo da je ubica mališana (6) zapravo njegova majka Elena Cuckova (31), koja je priznala zločin, ali nije znala da objasni motiv.

Pošto su radnici u nedjelju slučajno pronašli ranac, a u njoj glavu dječaka, ronioci su počeli da pretražuju ovo vještačko jezero pokušavajući da nađu tijelo žrtve.

Istog dana policiji se obratila baka ubijenog djeteta, tvrdeći da je njenog unuka iz kuće odveo vanbračni suprug njegove majke, piše "Ria Novosti".

Iako se isprva sumnjalo da je ubica muškarac, budući da su neki stanovnici tvrdili da su ga vidjeli kako baca vreću u ovo jezero, u ponedjeljak se saznala surova istina.

Kako su saopštili iz Istražnog komiteta Rusije, majka dječaka Elena Cuckova je priznala ubistvo, a njegovo tijelo je pronađeno u stanu u Balašihi.

Pati od šizofrenije

"Uhapšena je lokalna stanovnica osumnjičena za ubistvo svog šestogodišnjeg sina u Balašihi. Tokom ispitivanja kod istražitelja, žena je priznala ubistvo djeteta i potpisala izjavu u kojoj priznaje zločin, ali nije mogla da objasni motive", navodi se u saopštenju.

Svijet

Žena samoj sebi prerazala grlo motornom testerom

Prema dostupnim informacijama, osumnjičena je ubistvo počinila u stanu, a zatim je dijelove tijela izbacila u Goljanovski ribnjak, vještačko jezero u Moskvi.

Cuckova je rodom iz grada Zarečni u Penzenskoj oblasti.

Kako su saopštili iz policije, Eleni je dijagnostikovana šizofrenija, više puta je bila hospitalizovana u psihijatrijskoj bolnici, a takođe je koristila narkotike.

Ima i stariju kćerku, koja je ostala da živi sa ocem nakon što su se roditelji razveli, piše "Blic".

