Žena samoj sebi prerazala grlo motornom testerom

Kurir

17.11.2025

18:28

0
Жена самој себи преразала грло моторном тестером
Foto: pexels

Žena je oduzela sebi život prerezavši grlo električnom motornom testerom pred prolaznicima u tržnom centru u Francuskoj.

Žena, navodno u šezdesetim godinama, iskoristila je električnu motornu testeru da se ubije oko 16 časova u subotu na parkingu prodavnice „uradi sam“ u Gapu, Gornji Alpi.

Vatrogasci, policija i ekipa hitne pomoći požurili su na lice mjesta, ali žena nije mogla biti spasena nakon incidenta.

Javno tužilaštvo u Gapu je od tada pokrenulo istragu kako bi se utvrdio uzrok smrti, prema lokalnim izvještajima. Poznato je da je žena imala samoubilačke misli, izvještava Le Parizjen.

Javna tužilac u Gapu, Marion Lozak'mer, rekla je za TF1info u nedjelju ujutru: „Otvorena je istraga o uzroku smrti. Povjerena je policijskoj stanici u Gapu, nakon samoubistva ove žene rođene 1965. godine“.

I prošlog mjeseca, devetogodišnja djevojčica je sebi oduzela život nakon što je bila maltretirana u školi zbog svoje težine u Francuskoj.

Djevojčica, po imenu Sara, bila je maltretirana u školi i pronađena je mrtva u svom domu u Sargeminu, opštini u Mozelu, na sjeveroistoku Francuske.

Smrt je izgleda bila „dobrovoljni čin djevojčice“ i ona je ostavila poruku roditeljima.

Sara je bila žrtva višestrukog maltretiranja zbog svog izgleda u školi.

Francuska

Samoubistvo

