Oglasio se Peskov o sastanku Putina i Trampa

Sastanak predsjednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa moguć je nakon temeljne pripreme i kada se steknu odgovarajući uslovi, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je napomenuo da je Moskva zainteresovana za samit Rusije i SAD, ističući potrebu za pažljivom pripremom.

"Čim se pripreme završe i steknu uslovi za samit, nadamo se da će do njega doći", rekao je Peskov.

Prema njegovim riječima, iako su svi zainteresovani da uslovi budu ispunjeni što prije, teško je predvidjeti kada će to biti.

Finski predsjednik Aleksandar Stub izjavio je ranije da je Moskva "propustila priliku" za sastanak ruskog i američkog lidera u Budimpešti, podsjeća TASS.