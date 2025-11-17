Logo
Novo hapšenje zbog ubistva Aldine Jahić: Nabavio Anisu Kalajdžiću pištolj?

Izvor:

Agencije

17.11.2025

16:50

Komentari:

0
Ново хапшење због убиства Алдине Јахић: Набавио Анису Калајџићу пиштољ?
Foto: Facebook

Policija MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona privela je muškarca koji je, kako se sumnja, pomogao ubici Anisu Kalajdžića da nabavi pištolj.

“U pitanju je osoba koja je posredovala između Kalajdžića i prodavca ilegalnog oružja. Na pištolju kojim je počinjeno ubistvo uklonjeni su serijski brojevi”, naveo je portal "Istraga.ba" u objavi na platformi Iks.

Калајџић

Hronika

Anis Kalajdžić na mrežama ostavljao jezive poruke

Kalajdžić (33) je u Mostaru u nedjelju uveče tim pištoljem usmrtio bivšu djevojku Aldinu Jahić (32), koja je bježala od ubice tražeći spas, no nije uspjela sačuvati svoj život.

Ova mlada žena, koja je iz Kalesije došla u Mostar zbog posla, mučki je ubijena u nedjelju oko 18 časova u toaletu jednog mostarskog hotela, gdje se sakrila bježeći od Kalajdžića.

Tokom bijega ona je zvala policiju, ali ni oni nisu stigli na vrijeme da je spase. Došli su tek 10 minuta kasnije, kada je već bila ubijena.

Prema riječima Vesne Pranjić, dežurne tužiteljke Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), ubistvu su prethodile "prijetnje koje je ženska osoba dobijala od bivšeg dečka".

судница

Region

Zatvara se najveći sud u Hrvatskoj, odgađaju se ročišta

"Nažalost, nije ga prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći da će se to na tim prijetnjama i završiti", rekla je Pranjićeva, pojašnjavajući da je Jahićeva tog dana krenula na fitnes, ali da ju je Kalajdžić dočekao i potegao pištolj.

"Trčala je do hotela pokušavajući da se spasi, ali je ušao i ubio je", pojasnila je Pranjićeva.

Inače, osumnjičeni Anis Kalajdžić je fudbalski sudija i sin poznatog mostarskog fudbalera, a u januaru ove godine ga je druga ženska osoba prijavila za ugrožavanje sigurnosti.

Tagovi:

Aldina Jahić

Anis Kalajdžić

Ubistvo

Mostar

Komentari (0)
