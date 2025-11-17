Logo
Koliko je Đoković zaradio od tenisa ove godine

Izvor:

Telegraf

17.11.2025

16:29

Колико је Ђоковић зарадио од тениса ове године
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Završen je Završni masters u Torinu, gdje je još jednom titulu osvojio Janik Siner.

Italijan je slavio protiv Karlosa Alkaraza u velikom finalu sa 2:0, dok je na taj način postao i najmlađi igrač kojem je to pošlo za rukom.

Kako je gotovo i s tim, potvrđeno je koliko je ko zaradio u 2025. godini od tenisa.

Novak Đoković je u ovoj godini uspio da osvoji dva turnira i to oba iz serije 250. Jedan u Ženevi, a drugi u Atini, čime je došao do 101 trofeja u karijeri, ali se Novak može pohvaliti i time da je na sva četiri Gren slem turnira igrao bar u polufinalu, podsjeća "Telegraf".

Ipak, tamo nije uspijevao da dođe do trofeja, ali je opet uspio da dođe do pozamašne novčane nagrade u toku godine.

Novak Đoković je u 2025. godini, zaključno sa 17. novembrom zaradio od tenisa ukupno 5.140.175 dolara! On je time sedmi na svijetu po zaradi, dok su ubjedljivo na prva dva mjesta Janik Siner sa 19.120.641 dolarom, kao i Karlos Alkaraz sa 18.803.427 dolara.

Potom slijedi Aleksander Zverev sa 6.060.174, te Tejlor Fric (5.475.728), Feliks Ože Alijasim 5.262.350, te Aleks De Minor sa 5.241.711 dolara.

