Alkaraz završava godinu kao prvi teniser na ATP listi

Izvor:
Sputnjik
14.11.2025
14:32
Komentari:0
Španski teniser Karlos Alkaraz pobedio je Italijana Lorenca Muzetija rezultatom 2:0 (6:4, 6:1) u trećem kolu grupne faze Završnog ATP turnira u Torinu. Meč je trajao sat i 24 minuta.
I prije meča protiv Lorenca Muzetija Karlos Alkaraz je obezbijedio svoje mjesto u polufinalu Završnog turnira, ali treća pobjeda u Torinu daleko je od beznačajne za španskog tenisera.
Alkaraz je trijumfom osvojio 600. ATP bod na Završnom turniru i tako definitivno stekao nedostižnu prednost u odnosu na Janika Sinera u dvoboju za pehar namijenjen igraču koji će kraj godine dočekati na vrhu ATP liste.
Već drugi put u kratkoj karijeri mladi Španac će Novu godinu proslaviti kao prvi reket svijeta. Prethodno je 2022. ispratio kao zvanično najbolji teniser planete.
Od Alkarazove pobede profitirao je i Aleks de Minor. Australijanac je ranije zabilježio svoj prvi trijumf na Završnom turniru, a rasplet drugog meča u grupi Džimi Konors pogurao ga je do polufinala, takođe prvog u karijeri. Za Muzetija i Frica sezona je završena.
Hronika
Fotografije akcije u kojoj su uhapšene Kineskinje osumnjičene za prostituciju
Alkaraz je prvi set riješio jednim brejkom i to u maratonskom poslednjem gemu. Igralo se na razliku, četiri puta je bilo 40:40, tri puta je Muzetija poen dijelio od rezultata 5:5, ali je na kraju uporni Španac naplatio svoju drugu brejk loptu.
U drugom setu se za sve pitao samo jedan igrač, Alkaraz je rivalu prepustio samo gem.
Bio je ovo osmi međusobni duel Alkaraza i Muzetija i sedma uzastopna pobjeda španskog tenisera, koji ne za za poraz od protivnika još od susreta u finalu turnira u Hamburgu 2022. godine, piše Sputnjik.
Hronika
2 h0
Savjeti
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Svijet
2 h0
Tenis
19 h0
Tenis
23 h0
Tenis
1 d0
Tenis
2 d0
Najnovije
Najčitanije
16
24
16
23
16
22
16
16
16
15
Trenutno na programu