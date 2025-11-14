Logo
Alkaraz završava godinu kao prvi teniser na ATP listi

Izvor:

Sputnjik

14.11.2025

14:32

Алкараз завршава годину као први тенисер на АТП листи
Foto: Tanjug/AP/Seth Wenig

Španski teniser Karlos Alkaraz pobedio je Italijana Lorenca Muzetija rezultatom 2:0 (6:4, 6:1) u trećem kolu grupne faze Završnog ATP turnira u Torinu. Meč je trajao sat i 24 minuta.

I prije meča protiv Lorenca Muzetija Karlos Alkaraz je obezbijedio svoje mjesto u polufinalu Završnog turnira, ali treća pobjeda u Torinu daleko je od beznačajne za španskog tenisera.

Alkaraz je trijumfom osvojio 600. ATP bod na Završnom turniru i tako definitivno stekao nedostižnu prednost u odnosu na Janika Sinera u dvoboju za pehar namijenjen igraču koji će kraj godine dočekati na vrhu ATP liste.

Već drugi put u kratkoj karijeri mladi Španac će Novu godinu proslaviti kao prvi reket svijeta. Prethodno je 2022. ispratio kao zvanično najbolji teniser planete.

Od Alkarazove pobede profitirao je i Aleks de Minor. Australijanac je ranije zabilježio svoj prvi trijumf na Završnom turniru, a rasplet drugog meča u grupi Džimi Konors pogurao ga je do polufinala, takođe prvog u karijeri. Za Muzetija i Frica sezona je završena.

Кинескиње ухапшене у Добоју

Hronika

Fotografije akcije u kojoj su uhapšene Kineskinje osumnjičene za prostituciju

Alkaraz je prvi set riješio jednim brejkom i to u maratonskom poslednjem gemu. Igralo se na razliku, četiri puta je bilo 40:40, tri puta je Muzetija poen dijelio od rezultata 5:5, ali je na kraju uporni Španac naplatio svoju drugu brejk loptu.

U drugom setu se za sve pitao samo jedan igrač, Alkaraz je rivalu prepustio samo gem.

Bio je ovo osmi međusobni duel Alkaraza i Muzetija i sedma uzastopna pobjeda španskog tenisera, koji ne za za poraz od protivnika još od susreta u finalu turnira u Hamburgu 2022. godine, piše Sputnjik.

