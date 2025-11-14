Logo
Large banner

Kako zaštiti odjeću od moljaca?

Izvor:

Agencije

14.11.2025

14:24

Komentari:

0
Како заштити одјећу од мољаца?

Moljci možda izgledaju bezopasno, ali mogu prouzrokovati pravu katastrofu u vašem ormaru kada počnu gristi odjeću ostavljajući rupice na njoj.

Njihove larve posebno vole prirodne materijale poput vune, kašmira, svile i krzna, a šteta se obično primijeti tek kada je već kasno. Srećom, postoje metode koje mogu spriječiti ovaj problem.

Par, ljubav

Zanimljivosti

Koji horoskopski znak je vaš idealan ljubavni partner?

Temeljno čišćenje ormara

Najvažnije je ukloniti prašinu i skrivene larve iz svakog ugla. Preporučuje se potpuno pražnjenje ormara, detaljno usisavanje i brisanje svih površina.

Posebnu pažnju treba obratiti na tamne, neugledne dijelove ormara jer su to mjesta koja moljci najviše vole. Takođe, poželjno je povremeno povući vješalice, protresti odjeću i prozračiti prostor.

Pravilno skladištenje odjeće

Hermetički zatvorene plastične kutije ili vakuumske vreće, posebno su bitne za sezonske komade. Prirodni materijali su najosjetljiviji i stoga ih treba zaštititi od kontakta s prašinom i vlagom.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova: Ako NATO napadne Rusiju, Moskva će odgovoriti svim raspoloživim sredstvima

Prirodni repelenti - mirisna barijera

Lavanda, ruzmarin, lovorov list, klinčić i cimet često se preporučuju kao učinkoviti, potpuno prirodni načini za odbijanje moljaca. Mogu se koristiti u malim platnenim vrećicama, blokovima ili kao eterična ulja.

Tretiranje odjeće ekstremnim temperaturama

Za odjeću koja se ne može prati, efikasan trik koji se često savjetuje je zamrzavanje. Komad odjeće se stavi u plastičnu vreću i drži u zamrzivaču na vrlo niskoj temperaturi otprilike dvije sedmice. Za tkanine koje mogu podnijeti toplinu, pranje na višim temperaturama također uništava jajašca i larve.

Redovna kontrola i rano otkrivanje

Feromonske zamke za moljce vrlo su korisne za nadzor. Dok privlače samo mužjake, pomažu vam da na vrijeme uočite postojanje problema. Dovoljno je postaviti jednu zamku u ormar ili spavaću sobu i pratiti da li se pojavljuju uhvaćeni moljci.

Sud cekic

Scena

Osuđen Uroš Ćertić, ide u zatvor

Takođe se preporučuje provjeravanje presavijenih komada, krajeva, džepova i mjesta gdje se tkanina preklapa jer upravo tu se larve najčešće skrivaju.

Čista odjeća

Moljce najviše privlači prljavština kao što su: ostaci znoja, masnoća ili hrane. Zato nikada ne spremajte odjeću bez pranja ili hemijskog čišćenja, pogotovo ako je od vune ili kašmira. Čista vlakna su im daleko manje zanimljiva.

Prostor oko ormara

Čak i ako održavate odjeću, moljci se ponekad zadrže u okolnim prostorima. Redovno usisavanje i čišćenje okoline smanjuje šanse da se ponovo pojave. Nakon usisavanja, vrećicu treba odmah izvaditi, zavezati i iznijeti van kuće.

Podijeli:

Tag:

moljci

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путницу (80) заборавили на острву током крстарења: Дан касније пронађена мртва

Svijet

Putnicu (80) zaboravili na ostrvu tokom krstarenja: Dan kasnije pronađena mrtva

2 h

0
Наташа Беквалац: Имала бих односе с њима да му не знам жену

Scena

Nataša Bekvalac: Imala bih odnose s njima da mu ne znam ženu

2 h

0
Сутра сунчано уз пораст наоблачења

Društvo

Sutra sunčano uz porast naoblačenja

2 h

0
Додик: Српска има снагу да подигне сваки свој крај

Republika Srpska

Dodik: Srpska ima snagu da podigne svaki svoj kraj

2 h

0

Više iz rubrike

Ове уређаје обавезно искључите када излазите из куће

Savjeti

Ove uređaje obavezno isključite kada izlazite iz kuće

2 h

0
Kupus

Savjeti

Kada kiselite kupus, obratite pažnju koju so koristite: Evo koja vrsta je najbolja

4 h

0
Вјероватно их правите сваког дана: Пет грешака у њези косе уништавају изглед

Savjeti

Vjerovatno ih pravite svakog dana: Pet grešaka u njezi kose uništavaju izgled

5 h

0
Ове биљке треба посадити у новембру за богат род на прољеће

Savjeti

Ove biljke treba posaditi u novembru za bogat rod na proljeće

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

16

23

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

16

22

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

16

16

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

16

15

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner