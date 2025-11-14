Kako zaštiti odjeću od moljaca?

Izvor:
Agencije
14.11.2025
14:24
14.11.2025
Moljci možda izgledaju bezopasno, ali mogu prouzrokovati pravu katastrofu u vašem ormaru kada počnu gristi odjeću ostavljajući rupice na njoj.
Njihove larve posebno vole prirodne materijale poput vune, kašmira, svile i krzna, a šteta se obično primijeti tek kada je već kasno. Srećom, postoje metode koje mogu spriječiti ovaj problem.
Najvažnije je ukloniti prašinu i skrivene larve iz svakog ugla. Preporučuje se potpuno pražnjenje ormara, detaljno usisavanje i brisanje svih površina.
Posebnu pažnju treba obratiti na tamne, neugledne dijelove ormara jer su to mjesta koja moljci najviše vole. Takođe, poželjno je povremeno povući vješalice, protresti odjeću i prozračiti prostor.
Hermetički zatvorene plastične kutije ili vakuumske vreće, posebno su bitne za sezonske komade. Prirodni materijali su najosjetljiviji i stoga ih treba zaštititi od kontakta s prašinom i vlagom.
Lavanda, ruzmarin, lovorov list, klinčić i cimet često se preporučuju kao učinkoviti, potpuno prirodni načini za odbijanje moljaca. Mogu se koristiti u malim platnenim vrećicama, blokovima ili kao eterična ulja.
Za odjeću koja se ne može prati, efikasan trik koji se često savjetuje je zamrzavanje. Komad odjeće se stavi u plastičnu vreću i drži u zamrzivaču na vrlo niskoj temperaturi otprilike dvije sedmice. Za tkanine koje mogu podnijeti toplinu, pranje na višim temperaturama također uništava jajašca i larve.
Feromonske zamke za moljce vrlo su korisne za nadzor. Dok privlače samo mužjake, pomažu vam da na vrijeme uočite postojanje problema. Dovoljno je postaviti jednu zamku u ormar ili spavaću sobu i pratiti da li se pojavljuju uhvaćeni moljci.
Takođe se preporučuje provjeravanje presavijenih komada, krajeva, džepova i mjesta gdje se tkanina preklapa jer upravo tu se larve najčešće skrivaju.
Moljce najviše privlači prljavština kao što su: ostaci znoja, masnoća ili hrane. Zato nikada ne spremajte odjeću bez pranja ili hemijskog čišćenja, pogotovo ako je od vune ili kašmira. Čista vlakna su im daleko manje zanimljiva.
Čak i ako održavate odjeću, moljci se ponekad zadrže u okolnim prostorima. Redovno usisavanje i čišćenje okoline smanjuje šanse da se ponovo pojave. Nakon usisavanja, vrećicu treba odmah izvaditi, zavezati i iznijeti van kuće.
