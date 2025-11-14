Ove biljke treba posaditi u novembru za bogat rod na proljeće

Ako ste se nekad pitali koje biljke treba saditi u novembru, baštovanski gurui su za BBC Gardener’s World rekli da bi luk, ljutiku i bijeli luk upravo sada trebalo saditi.

Luk je, kažu, „svestrani usjev“ koji se lako uzgaja i u kojem se može uživati tokom cijele godine. Za ovu kulturu stručnjaci savjetuju sadnju sada ili u proljeće iz malih setova umjesto sjemena.

„Sadite ih u jesen ili proljeće, na razmaku od 10-15 cm u dobro pripremljeno, plodno zemljište koje zadržava vlagu na punom suncu. Očistite područje od korova i vode u sušnim periodima. Berite luk kada je dovoljno velik za jelo ili kada listovi posmeđe i počnu da venu“, savjetuju oni.

Luk

Da biste se brinuli o vašim usjevima luka, dobra je ideja da pokrijete krevete hortikulturnom vunom kako biste spriječili da ptice dolete. Takođe bi trebalo da očistite znake truleži, uključujući smeđe mrlje i sivu buđ, kao i opuštene žute listove koji ukazuju na larve lukove muve.

„Luk zasađen u jesen, iz sjemena, spreman je za berbu od ranog ljeta. Luk zasađen u proljeće, gajen iz sjemena, spreman je za berbu od kasnog ljeta. Nikada ne berite luk prije nego što mu listovi požute i prestanu da rastu.“

Šalot (Ljutika)

Ljutika je još jedna kultura koja se lako uzgaja i odlična je za razna jela jer ima mnogo blaži ukus od luka. Da biste obezbijedili najbolji usjev, držite ljutiku u vlažnom, ali dobro dreniranom zemljištu i zalivajte je u suvim uslovima kako biste spriječili korov.

Gardener’s World kaže: „Jesenje sadnje će vam dati ranije, jače usjeve. I ljutika voli sunce i plodno tlo koje zadržava vlagu, idealno sa puno dobro istrulile organske materije, kao što je baštenski kompost…”

„Razbijte zemlju da razbijete velike grudve. Razmaknite svoje lukovice, koje proizvode više lukovica, na udaljenosti od 15-20 centimetara. Ostavite 30 centimetara između redova. Pokrijte ga vunom ili mrežom da spriječite ptice da čupaju lukovice“, savjetuju dalje.

Bijeli luk

S druge strane, bijeli luk je nezaobilazna aroma za širok izbor jela koja će sigurno obogatiti vašu kuhinjsku paletu. Bijeli luk se obično sadi u jesen ili ranu zimu, što novembar čini idealnim vremenom za sadnju.

Posadite lukovice bijelog luka direktno u zemlju ili ih posadite u male saksije ili module ako imate teško zemljište. Bijeli luk se takođe može uzgajati za žetvu u velikoj posudi.

Uvjerite se da je tlo očišćeno od bilo kakvih prethodnih usjeva i korova. Kompost domaćeg đubriva treba ukopati i izgrabuljati, a lukovice postaviti na 15 santimetara sa 30 santimetara između redova. Opet, hortikulturno runo je idealno za sprečavanje ptica da dođu do biljke, prenosi Mirror.

Bijeli luk ne treba mnogo njege. Gardener’s World preporučuje: „Redovno zalivajte u proljeće i rano ljeto, ali ga smanjite kada vidite da lišće postaje žuto – to je znak da lukovice sazrijevaju. Uklonite korov između biljaka da biste smanjili konkurenciju za vodu i hranljive materije.“