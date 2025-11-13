Evo zbog čega vjernici donose vunene čarape u manastir Ostrog

Sveti Vasilije Ostroški nije samo zaštitnik, on je utjeha, snaga i svjetlost za sve koji koračaju kroz tamu.

Vjernici već vijekovima donose vunene čarape u manastir Ostrog. Ovo je priča o čudu, simbolici i narodnom vjerovanju koje traje do danas.

Sveti Vasilije Ostroški, pravoslavni svetitelj koji se slavi 12. maja, važi za čudotvorca čije mošti se nalaze u manastiru Ostrog. Vjernici svih vjera vjeruju da upravo na njegov dan mogu doživjeti čudesna iscjeljenja, ako mu se zavjetuju i poštuju svete običaje, prenosi Lepa&Srećna.

Kada se ime Svetog Vasilija Ostroškog izgovori, mnogi odmah pomisle na nadu, vjeru i čudo. Njegov dan, 12. maj, ne smatra se samo crkvenim praznikom, već i danom kada su nebeske sile najbliže ljudima.

Mošti ovog velikog sveca počivaju u bjelini stijena manastira Ostrog, u Crnoj Gori, mjesta koje svake godine posjećuju hiljade vjernika, bez obzira na vjeru, porijeklo i godine.

Šta treba ponijeti na Ostrog

Vjernici koji se odluče na ovaj sveti put, sa sobom nose darove – ulje, tamjan, pamuk i ono što je najposebnije – bijele vunene čarape. Sve to ostaje preko noći kraj moštiju svetitelja, jer se Te vunene čarape imaju i jednu dublju simboliku.

Prema starom predanju, Sveti Vasilije svake noći ustaje iz kovčega i šeta po stijenama Ostroga. Mnogi sveštenici kroz vijekove svjedočili su o neobičnom prizoru, vunene čarape koje su prethodne večeri bile cijele, ujutru budu pocijepane.

Zato vjernici ostavljaju bijele čarape, vjerujući da će svetac upravo njih obući u noćnim molitvenim šetnjama.

Ostrog pohode i brojni ljubavni parovi i to sve zbog jednog vjerovanja. Legenda kaže da će par koji kroz manastirsku kapiju prođe zajedno, držeći se za ruke, ostati zajedno zauvijek, da će im veza biti jaka i plodonosna. Zato nemojte da se iznenadite ukoliko vidite dvoje zaljubljenih, najčešće buduće mladence, koji se drže za ruke kako mirno čekaju svoj red da kroče na tlo manastira Ostrog. Na taj način vjeruju da će im sveti Vasilije Ostroški obezbjediti dugovječan i srećan brak.

Sveti Vasilije Ostroški nije samo zaštitnik, on je utjeha, snaga i svjetlost za sve koji koračaju kroz tamu. A oni koji su vjerovali i krenuli često se vraćaju drugačiji. I svjedočanstva o čudesnim iscjeljenjima i dalje žive – od usta do usta, od srca do srca, prenosi Krstarica.