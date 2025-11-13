Samo jedan sastojak iz kuhinje spriječiće pojavu vlage na prozorima

Ujutro Vas dočekuju zamagljeni prozori? Kondenzacija na staklu nije samo estetski problem – ona može da stvori vlagu i buđ u domu. Dobra vijest je da postoji jednostavan trik iz kuhinje koji rješava stvar brže nego što mislite.

Zašto se prozori magle?

Kada se topli vazduh iz sobe sudari sa hladnim staklom, nastaje kondenzacija. Rezultat su kapljice koje klize niz staklo i ostavljaju neprijatan trag.

Trik koji mijenja jutra – potrebna je samo so

Sve što Vam je potrebno jeste obična kuhinjska so. Stavite nekoliko kašika soli u malu posudu i ostavite je na prozorskoj dasci ili blizu stakla. So prirodno upija vlagu iz vazduha i sprečava da se ona taloži na staklu.

Efekat je brz i vidljiv – već sljedećeg jutra primjetićete da su prozori suvi i čisti.

Sirće i voda na prozoru

Još jedan briljantan trik uključuje korištenje sirćeta kao sredstva za sprečavanje zamagljivanja.

Jednostavno napravite mali rastvor od pola sirćeta i pola vode i nanesite ga krpom na prozore ili ogledala, a zatim brišite dok tragovi i mrlje ne nestanu. „Ovo bi trebalo da djeluje za nešto manje od nedjelju dana i jedna je od najjeftinijih opcija. Međutim, miris može da se zadrži oko sat vremena nakon nanošenja, pa bi možda trebalo da iscijedite malo limuna ili limete u smjesu za lijep miris“, savjetovao je Holand.

Druga opcija, koja kruži na TikToku, uključuje upotrebu malo tečnosti za pranje posuđa kako bi se stvorio zaštitni sloj na prozorima, sprečavajući stvaranje kondenzacije. TikTokerka Anita Birges predložila je nanošenje male količine tečnosti za pranje posuđa na mikrofiber krpu, a zatim snažno trljanje cijelog prozora, uključujući i okvir. „Tečnost za pranje posuđa stvara barijeru koja sprečava povratak kondenzacije“, objasnila je Birges.

Još par praktičnih savjeta

-Redovno provjetravanje smanjuje vlagu u prostoriji.

Ne sušite veš u sobi ako nemate dobru ventilaciju.

Koristite prirodna sredstva poput soli ili sode bikarbone – dostupna su i bezopasna.