Srpska bogatija za 22 bebe

13.11.2025
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, 12 djevojčica i 10 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu u Banjaluci rođeno je devet beba, Doboju i Prijedoru po tri, Foči, Bijeljini, Gradišci po dvije, a Istočnom Sarajevu jedna.
U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i pet dječaka, Doboju dva dječaka i djevojčica, Prijedoru dvije djevojčice i dječak, Foči i Gradišci po dvije djevojčice, Bijeljini dječak i djevojčica, a u Istočnom Sarajevu dječak.
U porodilištima Nevesinje, Trebinje i Zvornik nije bilo poroda.
