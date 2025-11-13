Logo
Predstavljale se kao vidovnjakinje i uzele ljudima 70 miliona dolara

Dnevnik.hr

13.11.2025

07:46

0
Представљале се као видовњакиње и узеле људима 70 милиона долара

Dvije žene, majka (53) i ćerka (25), uhapšene su u luksuznoj vili u Sidneju pod sumnjom da su bile dio jedne od najsofisticiranijih finansijskih prevara u Australiji.

Predstavljajući se kao vidovnjakinja i majstorica feng šuija, majka je navodno ubjeđivala pripadnike vijetnamske zajednice da podignu kredite, obećavajući im „dolazak milijardera“ koji će riješiti njihove finansijske probleme.

Tako su, prema policiji, izvukle oko 70 miliona australijskih dolara.

Tokom pretresa policija je zaplijenila dokumenta, telefone, luksuzne tašne, zlatnu polugu i kazino žetone. Majci je odbijena kaucija, dok je kćerka puštena do suđenja.

magla

Društvo

Saobraćaj bez zastoja, magla mjestimično u kotlinama

Prema navodima istražilaca, one su bile dio takozvane „penthaus bande“, grupe koja je preko lažnih kredita i ukradenih identiteta prevarila banke za čak 250 miliona dolara.

U okviru akcije „Midleton“, pokrenute prošle godine, uhapšeno je više od deset osoba, a zamrznuta imovina vrijedna preko 70 miliona dolara. Policija najavljuje nova hapšenja i istragu protiv profesionalnih pomagača: advokata, računovođa i agenata za nekretnine.

„Otkrili smo jednu od najorganizovanijih mreža finansijskog kriminala u zemlji“, izjavio je detektiv Gordon Arbinja, prenosi Dnevnik.hr.

vidovnjak

prevara

