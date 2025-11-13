Logo
Državljanka BiH osuđena zbog serije krađa po Belgiji

13.11.2025

07:03

Држављанка БиХ осуђена због серије крађа по Белгији

Belgijski sud osudio je danas državljanku Bosne i Hercegovine na pet godina zatvora zbog serije krađa po Belgiji.

Inače, ovo je presuda u žalbenom postupku, dok je prethodna kazna bila daleko manja.

Inače, mediji prenose da je kazna izuzetno visoka, ali sud je naglasio da se radi o povratnici u kriminal i da su krađe bile sistematske, što je izazvalo osjećaj nesigurnosti među građanima i turistima.

