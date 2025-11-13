Državljanka BiH osuđena zbog serije krađa po Belgiji

Belgijski sud osudio je danas državljanku Bosne i Hercegovine na pet godina zatvora zbog serije krađa po Belgiji.

Inače, ovo je presuda u žalbenom postupku, dok je prethodna kazna bila daleko manja.

Zdravlje U porastu broj oboljelih od dijabetesa u Republici Srpskoj

Belgijski mediji prenose da se radi o G.M (22), koja je već godinama poznata po višestrukim krivičnim djelima.

Uglavnom je djelovala u grupi serijskih lopova, a krađe su se odvijale na poznatoj belgijskoj liniji kusttram (obalni tramvaj), koja povezuje gradove duž obale.

Žrtve su najčešće bili stariji putnici, koje je osumnjičena pratila i u gužvi im uzimala novčanike ili druge vredne predmete.

Republika Srpska Sjednica Vlade o Elektroprivredi Republike Srpske

Inače, mediji prenose da je kazna izuzetno visoka, ali sud je naglasio da se radi o povratnici u kriminal i da su krađe bile sistematske, što je izazvalo osjećaj nesigurnosti među građanima i turistima.