Državljanka BiH osuđena zbog serije krađa po Belgiji

13.11.2025
07:03
Komentari:0
Belgijski sud osudio je danas državljanku Bosne i Hercegovine na pet godina zatvora zbog serije krađa po Belgiji.
Inače, ovo je presuda u žalbenom postupku, dok je prethodna kazna bila daleko manja.
Zdravlje
U porastu broj oboljelih od dijabetesa u Republici Srpskoj
Belgijski mediji prenose da se radi o G.M (22), koja je već godinama poznata po višestrukim krivičnim djelima.
Uglavnom je djelovala u grupi serijskih lopova, a krađe su se odvijale na poznatoj belgijskoj liniji kusttram (obalni tramvaj), koja povezuje gradove duž obale.
Žrtve su najčešće bili stariji putnici, koje je osumnjičena pratila i u gužvi im uzimala novčanike ili druge vredne predmete.
Republika Srpska
Sjednica Vlade o Elektroprivredi Republike Srpske
Inače, mediji prenose da je kazna izuzetno visoka, ali sud je naglasio da se radi o povratnici u kriminal i da su krađe bile sistematske, što je izazvalo osjećaj nesigurnosti među građanima i turistima.
Svijet
1 h0
Nauka i tehnologija
9 h0
Region
9 h0
Srbija
9 h1
Svijet
1 h0
Svijet
10 h0
Svijet
10 h0
Svijet
12 h0
Najnovije
Najčitanije
08
14
08
06
08
05
07
59
07
59
Trenutno na programu