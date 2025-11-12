"Vještačku inteligenciju moramo naučiti da vozimo": Koliko poslova ugrožava?

Aleksandar Mastilović, stručnjak za digitalnu transformaciju i međunarodni konsultant za vještačku inteligenciju kaže u emisiji ATV-a da vještačku inteligenciju moramo da naučimo da vozimo i da će razvoj tehnologija gasiti nepotrebna zanimanja kao što ih je gasio i vijekovima unazad.

"Moraćete naučiti da vozite vještačku inteligenciju. Kao vozač kamiona ne morate da znate kao inžinjer da napravite kamion, ali morate da znate da ga vozite. Danas gledam novu generaciju mladih ljudi, ne mogu zamisliti čovjeka koji ne zna koristiti kompjuter, ne zna engleski i da ima B vozačku dozvolu da može da funkcioniše u ovom svijetu, a za pet godina bih dodao da ne zna da koristi bilo kakav alat vještačke inteligencije", kaže Mastilović.

On ističe i da moramo dobro da razmislimo za koja zanimanja će biti potrebe, ali da ne vjeruje u holivudske kataklizme i da je put do savršenstva vještačke inteligencije suviše dalek.

"Kada bi započeo rečenicu, glavni grad Republike Srpske je.. svi će reći Banjaluka. Nije. Ja mogu rečenicu završiti - je grad na Dunavu, - je grad koji ima tvrđavu Kastel. Ja mogu rečenicu završiti na mnogo načina. Najvjerovatniji je da završim sa riječju Banjaluka i to je 15 odsto. Ostali odgovori su sedam odsto, pet odsto.. Problem nastane kada on ne zna odgovor ili je odgovor netačan. Ne mislim da mašina može da zamijeni čovjeka. Postoje tajne postojanja koje su drugačije od onoga što mašina može da ponudi. Mnogo više toga ne zna nego što zna. U nekom relevantnom periodu za nas neka vrsta opasnosti po naš poredak u društvu neće postojati. U konačnici ako bi i postojala da vještačka inteligencija zamijeni čovjeka, onda bi mi živjeli u svijetu u kojem bi ležali i uživali, a mašine bi sve radile", poručuje Mastilović.

On smatra da se mora izaći među ljude i pokušati predvidjeti koja zanimanja će prva biti na udaru.

"Šalterska nemaju budućnost otkad imate mobilno plaćanje. To nije zbog vještačke inteligencije, to je rezultat obične digitalizacije. Vještačka inteligencija će smanjiti potrebu za brojem ljudi u nekim oblastima. Imate zanimanja na koja vještačka inteligencija nema uticaja. Npr. građevinski radnici. Dokle god ne podignu robota na noge da pravi zgradu, radnici na skelama nisu ugroženi. Mali broj zanimanja će opet imati potpuna nestajanja. Podsjetiću koja zanimanja su postojala 1900. a danas ih nema. Najpopularnije zanimanje je bio čovjek koji budi druge ljude na posao, nije bilo vekerice. Sljedeće je bio operator lifta koji je ručno namotavao kao kotur na biciklu, nije bilo električnog motora. Čitav niz je takvih zanimanja postojao kojih se i ne sjetimo, a tada su bila popularna".

On ističe i da je posao programera bio nezamisliv sredinom prošlog vijeka, a danas je u potpunosti dominantan.