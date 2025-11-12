Logo
Gugl optužen za nezakonito praćenje korisnika

12.11.2025

12:34

Kompanija "Gugl" optužena je da je koristila svoj alat za vještačku inteligenciju Džemini kako bi nezakonito pratila privatne komunikacije korisnika programa za poruke i video konferencije Džimejl.

U tužbi podnijetoj kasno u utorak saveznom sudu u San Hozeu napominje se da su korisnici Džimejla, Četa i Mita nekada su imali mogućnost da uključe "Guglov" program vještačke inteligencije (AI), ali u oktobru, ova poslovna jedinica kompanije Alfabet, tajno je uključila Gemini za sve te aplikacije, prenosi "Blumberg".

Pomenuti sud savezne države Kalifornije ukazuje da je "Gugl time" stvorio mogućnost da prikuplja privatne podatke "bez znanja ili saglasnosti korisnika".

Iako pomenuti američki tehnološki gigant dozvoljava korisnicima da isključe Džemini, oni moraju da to urade uz pomoć podešavanja opcije za čuvanje privatnosti kompanije "Gugl", čime bi deaktivirali alat za vještačku inteligenciju, dodaje se u tužbi.

Ukoliko ne preduzmu taj korak, "Gugl" koristi Džemini da bi "pristupio i iskoristio cjelokupnu zabilježenu istoriju privatnih komunikacija svojih korisnika, među kojima i doslovno svaki mejl i prilog poslat i primljen na njihovim Džimejl nalozima", napominje sud.

Tag:

Gugl

