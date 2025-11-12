Logo
Large banner

Milanu Miličeviću ukinute mjere zabrane

Autor:

Stevan Lulić

12.11.2025

12:24

Komentari:

0
Милану Миличевићу укинуте мјере забране

Gradonačelniku Teslića i bivšem predsjedniku SDS-a Milanu Miličeviću ukinute su mjere zabrane.

Okružni sud u Banjaluci, osim Miličeviću, ukinuo je mjere zabrane i potpredsjedniku teslićke Skupštine Mehmedu Dubravcu i odborniku Meši Jašareviću.

68012df49e60b policija rs

Hronika

''Ko proda Srbinu kuću, neka mu umru djeca'': Policija istražuje događaj u Novom Gradu

Rješenje o ukidanju mjera juče je postalo pravosnažno.

"Okružni sud je 28. oktobra donio rješenje kojim su ukinute mjere zabrane i to zabrana međusobnog sastajanja i komuniciranja i zabrana sastajanja i komuniciranja sa licima koja su saslušana kao svjedoci, prema osumnjičenima M.M. i M.D, zbog krivičnog djela trgovina uticajem i prema osumnjičenom M.J. zbog krivičnog djela primanje mita", saopšteno je iz Okružnog suda.

Iz Suda navode da protiv navedenog rješenja nije bilo izjavljene žalbe, te da je postalo pravosnažno 11. novembra.

Podijeli:

Tagovi:

Milan Miličević

Mehmed Dubravac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Битно: Вјештачка интелигенција

Republika Srpska

Bitno: Vještačka inteligencija

4 h

0
Покушај крађе каблова угрозио безбједност возова

Srbija

Pokušaj krađe kablova ugrozio bezbjednost vozova

4 h

0
Захарова: Британија не бира

Svijet

Zaharova: Britanija ne bira

4 h

0
Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

Region

Mitropolitu Metodiju prijeti zatvor ako ne preda spomenik Pavla Đurišića

4 h

0

Više iz rubrike

Битно: Вјештачка интелигенција

Republika Srpska

Bitno: Vještačka inteligencija

4 h

0
Ово су чланови новог Надзорног одбора ИРБ-а

Republika Srpska

Ovo su članovi novog Nadzornog odbora IRB-a

5 h

2
Клуб посланика СНСД-а покреће процедуру пред Уставним судом БиХ

Republika Srpska

Klub poslanika SNSD-a pokreće proceduru pred Ustavnim sudom BiH

5 h

0
Ковачевић: Противуставни главни преговарач би могао преговарати са ЕУ, али са БиХ не би

Republika Srpska

Kovačević: Protivustavni glavni pregovarač bi mogao pregovarati sa EU, ali sa BiH ne bi

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner