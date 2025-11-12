Milanu Miličeviću ukinute mjere zabrane

Autor:Stevan Lulić
12.11.2025
12:24
Komentari:0
Gradonačelniku Teslića i bivšem predsjedniku SDS-a Milanu Miličeviću ukinute su mjere zabrane.
Okružni sud u Banjaluci, osim Miličeviću, ukinuo je mjere zabrane i potpredsjedniku teslićke Skupštine Mehmedu Dubravcu i odborniku Meši Jašareviću.
Rješenje o ukidanju mjera juče je postalo pravosnažno.
"Okružni sud je 28. oktobra donio rješenje kojim su ukinute mjere zabrane i to zabrana međusobnog sastajanja i komuniciranja i zabrana sastajanja i komuniciranja sa licima koja su saslušana kao svjedoci, prema osumnjičenima M.M. i M.D, zbog krivičnog djela trgovina uticajem i prema osumnjičenom M.J. zbog krivičnog djela primanje mita", saopšteno je iz Okružnog suda.
Iz Suda navode da protiv navedenog rješenja nije bilo izjavljene žalbe, te da je postalo pravosnažno 11. novembra.
