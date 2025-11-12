Logo
Kovačević: Protivustavni glavni pregovarač bi mogao pregovarati sa EU, ali sa BiH ne bi

12.11.2025

11:08

Ковачевић: Противуставни главни преговарач би могао преговарати са ЕУ, али са БиХ не би
Glavni pregovarač BiH sa EU kojeg bi protivustavno izabrao Predstavnički dom bi možda i mogao pregovarati sa EU, ali sa BiH sigurno ne bi, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

"Republika Srpska, sve njene institucije i lokalne zajednice, kao i Predsjedništvo BiH, Savjet ministara, Parlamentarna skupština, odnosno Dom naroda BiH i najveći dio institucija na nivou BiH, ali i dio Vlade, kantona i lokalnih zajednica u FBiH, bi potpuno ignorisali takvog protivustavnog i nelegitimnog pregovarača", dodao je Kovačevć na društvenoj mreži Iks.

Kako on dodaje, takav prijedlog koalicije Kristijana Šmita u Predstavničkom domu, a čiji dio je i opozicija iz Republike Srpske, koji ignoriše i izbacuje Dom naroda iz parlamentarne procedure izbora, osim što je protivustavan, direktno smanjuje vidljivost, ali i mehanizme zaštite Republike Srpske i srpskog naroda.

"Takvi postupci imaju za cilj da onemoguće i uspore procese stabilizacije političkih prilika u BiH, koje je uspješno započela nova američka administracija, a da vrate Šmita na pozornicu i BiH u epicentar krize. Ne moram ni govoriti da bi to bio jasan signal da Republika Srpska treba sama imenovati glavnog pregovarača sa EU. Siguran sam da bi onda bilo još onih koji bi je slijedili", dodaje Kovačević.

