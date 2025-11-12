NSRS: Usvojeno više izvještaja, poslanici podržali zaduženje za obnovu putne infrastkture

Usvojen je Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora, Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti.

Usvojena je i Odluka o prihvatanju zaduženja od 81,7 miliona evra kod Svjetske banke o Projektu održive, integrisane i bezbjedne putne infrastrukture.

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje regionalne magistralne putne infrastrukture i unapređenje upravljanja putnom mrežom radi izgradnje bezbjednih puteva otpornih na klimatske nepogode, navodi se u obrazloženju ove odluke.

Rok otplate zajma je 32 godine u koji je uračunat period odgode plaćanja od sedam godina.

Jedna od podkomponenti ovog projekta odnosi se na rehabilitaciju rute između Broda na Drini /Foča/ i Huma /Šćepan Polje/ u iznosu od 39,4 miliona evra.

Podršku je dobila i Informacija o aktivnostima u vezi sa odlagalištem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

Najobimnija rasprava vođena je o Izvještaju o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za prošlu godinu, koji je takođe usvojen.

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja za zamjenika pravobranioca Republike Srpske sa sjedištem u Prijedoru izabrana je Milijana Tanasić Perišić, dok je za zamjenika sa sjedištem u Foči izabran Aleksandar Đerić.

Za članove Nadzorog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske na period od četiri godne izabrani su Zorica Stamenić iz Srpca, Ognjen Hrnjak iz Prijedora, Srđan Župić iz Mrkonjić Grada, Goran Kecman iz Prijedora, Marko Milić iz Kozluka kod Zvornika, Željka Vidović iz Šipova i Nataša Slijepčević iz Banjaluke.