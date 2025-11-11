Logo
Large banner

AMS: Vozači oprez, magla u kotlinama i duž rijeka

Izvor:

ATV

11.11.2025

22:02

Komentari:

0
АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека
Foto: ATV

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju vozače na pojavu magle u kotlinama i duž rijeka tokom noći i u ranim jutarnjim časovima.

"Na dionicama koje prolaze kroz usjeke skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona", navodi se u posljednjem izvještaju AMS Srpske.

AMS savjetuje vozačima opreznu vožnju, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Podijeli:

Tag:

Auto-moto savez Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гранични прелаз Градишка

Društvo

Pojačana frekvencija vozila u Gradišci i Rači

10 h

0
Магла смањује видљивост

Društvo

Magla smanjuje vidljivost

1 d

0
Упозорење за возаче који иду на два ауто-пута у Српској

Društvo

Upozorenje za vozače koji idu na dva auto-puta u Srpskoj

2 d

2
Гужве на два гранична прелаза

Gradovi i opštine

Gužve na dva granična prelaza

2 d

0

Više iz rubrike

Сутра славимо ове светитеље: Примјер су мучеништва и добра, изговорите молитву за исцјељење

Društvo

Sutra slavimo ove svetitelje: Primjer su mučeništva i dobra, izgovorite molitvu za iscjeljenje

2 h

0
Српски љекар добио велико признање у свијету: Америчка награда ће носити његово име

Društvo

Srpski ljekar dobio veliko priznanje u svijetu: Američka nagrada će nositi njegovo ime

3 h

0
Институт "Др Мирослав Зотовић'' у рангу најбољих на свијету

Društvo

Institut "Dr Miroslav Zotović'' u rangu najboljih na svijetu

3 h

0
АТВ у Черкезовцу: Припрема локације за одлагање радиоактивног отпада

Društvo

ATV u Čerkezovcu: Priprema lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

06

Rasprava u studiju ATV-a: Skladište ili odlagalište nuklearnog otpada? Ništa vam ne vjerujem!

22

15

Bojić: BiH nema benefite od nuklearne energije, a žele odlagati otpad kod nas

22

08

Sutra 24 ulice i 21 naselje bez struje

22

02

AMS: Vozači oprez, magla u kotlinama i duž rijeka

21

55

Minić: Koncesija za eksplataciono polje ''Istok dva'' biće prenesena na RiTe ''Ugljevik''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner