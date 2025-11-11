AMS: Vozači oprez, magla u kotlinama i duž rijeka

Izvor:
ATV
11.11.2025
22:02
Komentari:0
Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju vozače na pojavu magle u kotlinama i duž rijeka tokom noći i u ranim jutarnjim časovima.
"Na dionicama koje prolaze kroz usjeke skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona", navodi se u posljednjem izvještaju AMS Srpske.
AMS savjetuje vozačima opreznu vožnju, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
4 h0
Najnovije
Najčitanije
23
06
22
15
22
08
22
02
21
55
Trenutno na programu