Institut "Dr Miroslav Zotović'' u rangu najboljih na svijetu

''Ovo je institut slobodno mogu reći možemo ga nazvati Institut izvrsnosti i nešto čime se Republika Srpska ponosi. Ovdje dolaze na specijalizacije iz cijelog regiona zato što postoje kapaciteti da se specijalizacije ovdje izvrše'', rekao je ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Siniša Karan.

Stručnom kadru je posao olakšan jer su dobili obnovljene prostorije i savremeniju opremu koja je unaprijedila cijelokupni rehabiltacioni proces.

''Institut je stasao svojim kadrovskim prostornim resursima za naučno istraživački rad danas imamo ovdje uvođenje kliničkih istraživanja'', kazao je Goran Talić, direktor Instituta dr Miroslav Zotović.

Republika Srpska Karan: Institut ''Dr Miroslav Zotović'' je ponos Srpske

Institut konstantno uvodi nove usluge. Osim sprovođenja kliničkih ispitivanja, vodeći su i u broju izvršenih operativnih zahvata.

''Godišnje se u ovoj klinici radi oko 2.500 operacija ono što treba da se istakne mi smo jedna od vodećih ustanova koja radi aloaltroplastična hirurgija i artoskopska hirurgija lideri smo i radimo najviše operacija u BiH i prepoznatljivi smo u regionu'', rekao je Stanislav Palija, šef Odsjeka za artoskopsku hirurgiju, Klinike za ortopedsku hirurgiju.

Republika Srpska Minić: Banjsko-rekreativni kompleks na ponos Srpske

Stalna edukacija zaposlenih dovela je do značajnog napretka u svim oblastima rehabilitacije, posebno hroničnim pulomološkim i endokrinološkim. Najavljeno je i inteziviranje rehabilitacije u oblasti onkoloških oboljenja.

''Ono što je vizija je da postanemo lideri osim u pulmološkoj rehablitaciji u hiberbaničnoj terapiiji da budemo lideri u oblasti onkološke rehabilitacije čim se niko u Srpskoj ne bavi, a takođe da budemo konkurentni u oblasti onkološke rehabilacije s obzirom da imamo puno pacijenata koji su kandidati za našu rehabilitaciju“, kazala je Snežana Kutlešić-Stević, načelnik odjeljenja pulmološke rehabilitacije u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović“.

Sa Instituta je poručeno da je u funkciji obrazovanja i tehnoloških inovacija unaprijeđenje svih oblasti, sa posebnim naglaskom na medicinu.