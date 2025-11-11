Zakon o platama stupa na snagu 1. januara: Za nekvalifikovane radnike i do 1.200 KM

Plate radnika u lokalnim zajednicama Srpske biće ograničene zakonom i po svemu sudeći povećane. Osnovna neto plata nekvalifikovanog radnika moći će da bude od 900 do 1.202 KM.

Rukovodioci sa četvorogodišnjim fakultetom imaće osnovne plate od 1.980 do 3.300 KM. Računica je to na osnovu predloženih koeficijenata i cijene rada koja je utvrđena Zakonom o platama zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave koji stupa na snagu od 1.januara.

''Mi smo kroz Zakon normirali i cijenu rada koeficijente i cijena rada je data u rasponu od 120 do 160 KM, koeficijenti su podijeljeni u platne grupe i takođe su dati u rasponu. Zašto tako, zato što smo vodili računa i o izrazito nerazvijenim jedinicima lokalne samouprave, nerazvijenim, srednje razvijenim i razvijenim sa namjerom da se svi mogu uklopiti'', kazala je Senka Jujić, ministar Uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Na temu plata u lokalnim zajednicama u proteklom periodu održano je niz konsultativnih sastanaka sa reprezentativnim sindikatima, a u namjeri da se zaključi kolektivni ugovor. Do njegovog potpisavanja doći će nakon stupanja na snagu Zakona. Sindikati imaju svoje zahtjeve.

''Nadamo se da će se prihvatiti konačno i zahtjevi da radnike u javnim službama odnosno, organima uprave gdje bi izdvojili konačno topli obrok i regres od osnovne plate'', rekao je Branko Zelenović, predsjednik Sindikata lokalne samouprave.

U lokalnim zajednicama su u toku aktivnosti u vezi sa donošenjem Budžeta za narednu godinu. Za kvalitetan dokument potrebni su svi ulazni parametri među kojima su i najniža cijena rada te odredbe novog kolektivnog ugovora za zaposlene, poruka je iz Novog Grada gdje je održan i sastanak na temu plata.

''Sigurno da su to ti elementi koji su nam zaista neophodni kako bi mogli definisati tu troškovnu stranu što se tiče samih plata i svih oni davanja prema radnicima. Nije to samo gola plata. Naravno da će sa tim povećanjem da se mijenjaju i kategorije toplog obroka i regresa'', rekao je Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

Novim zakonom plate radnika u lokalnim samoupravama, odnosno u gradskim i opštinskim upravama, po prvi put će biti uređene zakonom.