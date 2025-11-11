Logo
Sutra 24 ulice i 21 naselje bez struje

ATV

11.11.2025

22:08

Сутра 24 улице и 21 насеље без струје
Foto: ATV

U Banjaluci sutra 24 ulice i 21 naselje bez struje.

Do isključenja će doći zbog planiranih radova na mreži.

Kako je saopšteno iz “Elektrokrajine”, od pet do 17.15 časova, struju neće imati dijelovi naselja Centar, Nova varoš, Kočićev vijenac, Paprikovac, Petrićevac, Rosulje, Lauš, Pobrđe, Saračica, Čokori i Gornja Piskavica.

''Od devet do 11 časova bez električne energije ostaće potrošači u dijelovima ulica Drvarska, Karađorđeva br. 62-190 i Srpskih sokolova. Od 11.30 do 13.30 isključenja su planirana u dijelovima ulica Kosovska, Ravnih Kotara, Užička i Svetog Nikole'', navode iz “Elektrokrajine” i dodaju da je od osam do 14 časova planirano isključenje u naselju Obrovac, te od 11.30 do 12.30 dijelovi naselja Lauš, Pobrđe, Močila, Trla i Šibovi.

ilija tamindzija 1

Republika Srpska

Tamindžija: U Srpskoj će ostati najniža cijena električne energije

''Od devet do 11 struju neće imati dijelovi ulica Branka Koščice, Jasmira Malčića i Milana Brankovića. Od 8.30 do 10.30 bez električne energije će biti dijelovi ulica Omladinska, Bolanog Dojčina, Branka Koščice, Milana Brankovića, Trla i Žarka Zgonjanina. Od devet do 15 časova bez snabdijevanje električnom energijom će biti dijelovi naselja Racune i Ledenice'', navode oni i dodaju da će od devet do 14 časova bez struje biti dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska, Davida Štrpca, Fruškogorska i Ljevčanska.

Takođe, od devet, ali će isključenje trajati tri časa manje, tačnije, do 11 časova, biće dijelovi naselja Stričići, Pavići, Hazići i Lokvari, dok će od devet do 12 časova bez struje biti i dijelovi ulica Kordunaška, Relje Krilatice i Save Kovačevića.

električna energija

isključenja struje

Banjaluka

Komentari (0)
