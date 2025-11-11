Dijelovi Banjaluke bez vode, jedan će biti skoro cijeli dan

Danas će se izvoditi radovi u Karađorđevoj (Lauš), Hilandarskoj (Priječani), Šumadijskoj (Lazarevo) i Stojana Jankovića (Lazarevo).

Zbog veće intervencije u Ulici knjaza Miloša, ta i s njom povezane ulice ostaće bez vode od 9 do 18 časova.

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Donjem Pervanu, Krminama, Rekavicama, Javorcima i Donjim Kolima.

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.