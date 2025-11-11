Dijelovi Banjaluke bez vode, jedan će biti skoro cijeli dan

Izvor:
ATV
11.11.2025
09:56
Komentari:0
Danas će se izvoditi radovi u Karađorđevoj (Lauš), Hilandarskoj (Priječani), Šumadijskoj (Lazarevo) i Stojana Jankovića (Lazarevo).
Zbog veće intervencije u Ulici knjaza Miloša, ta i s njom povezane ulice ostaće bez vode od 9 do 18 časova.
Region
Crna Gora deseta u Evropi po indeksu organizovanog kriminala
Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Donjem Pervanu, Krminama, Rekavicama, Javorcima i Donjim Kolima.
U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.
Republika Srpska
18 min0
Auto-moto
21 min0
Svijet
23 min0
Svijet
27 min0
Banja Luka
1 h0
Banja Luka
14 h0
Banja Luka
20 h0
Banja Luka
21 h0
Najnovije
Najčitanije
10
04
10
03
10
01
09
59
09
57
Trenutno na programu