Banjaluka tužila Vladu Republike Srpske

Izvor:

ATV

11.11.2025

09:51

Foto: Fejsbuk/SNSD

Grad Banjaluka podnio je tužbu protiv Vlade Republike Srpske radi nadoknade štete u iznosu od 2,8 miliona KM.

Kako tvrde iz Grada, riječ je o "bespravno oduzetim" sredstvima od naplate PDV-a.

Potvrdila je to Vedrana Prole, savjetnik gradonačelnika za pravne poslove, navodeći da bi grad pomenuta sredstva usmjerio u finansiranje kapitalnih projekata.

"Riječ je o sredstvima od PDV-a koja su Banjaluci bespravno oduzeta, što je potvrdio i Ustavni sud Republike Srpske. Grad je u proteklom periodu pokušao da ovo pitanje riješi mirnim putem, te je upućeno više dopisa Ministarstvu finansija Republike Srpske, ali bez uspjeha", rekla je Prole.

Zbog toga je, kaže dalje, sada pokrenut i sudski postupak.

"Radi obezbjeđenja sredstava za finansiranje kapitalnih projekata, Grad Banjaluka je bio primoran da podnese tužbu protiv Republike Srpske – Vlade Republike Srpske, radi naknade štete u iznosu od 2,8 miliona KM bespravno oduzetih sredstava od naplate PDV-a", kaže Prole.

Banjaluka

Vlada Republike Srpske

PDV

