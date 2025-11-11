Logo
Danas je najmoćniji numerološki datum u godini: Mogu vam se ostvariti najveće želje

11.11.2025

09:28

Komentari:

0
Радост срећа дјевојка море
Foto: Jill Wellington/Pexels

Danas je 11. 11. i to je prema numerologiji sasvim poseban dan. Šta se krije iza broja 11 pa još kada se on ponavlja dva puta? Numerolozi smatraju da je riječ o najmoćnijem danu u godini.

Numerologija kaže da je broj 11 izuzetno moćan broj, odnosno kombinaciju brojeva 11 i 11 ocjenjuje kao nevjerovatno moćan spoj duhovnog buđenja i moćnih početaka 11 je sam po sebi broj početka, intuicije, preokreta.

снијег пахуље

Društvo

Meteorolozi najavili: Slijedi stabilizacija vremena, pa snijeg

Današnji dan, 11. novembar, nam udruženim djelovanjem “11 i 11” donosi snažnu energiju da probudimo u sebi nove potencijal, novu snagu da preokrenemo život ili dođemo do značajnih saznanja (pomenuto duhovno buđenje) koje nam može izmijeniti životni put.

Kakvu simboliku donosi datum 11. 11. iz numerološkog ugla

Što je izuzetno važno, promjene koje možemo da iniciramo najčešće su pozitivne. Preokreti koji mogu da uslijedi ne prevazilaze naše mogućnosti nego nam samo daju šansu da iskočimo iz rutine i usudimo se da poželimo i dobijemo nešto više.

Prema numerologiji, univerzum nam 11.11. šalje poruku da obratimo pažnju na to šta nam govore srce i duša. Vjeruje se da je dan povoljan za ostvarenje želja odnosno njihovu jasnu definiciju. Provedite nekoliko minuta (11) u meditaciji da biste pronašli razloge zašto zaista želite ono što želite. To je moćan način da se osigura realizacija snova. Zapitajte se šta vam je zaista potrebno u životu, i doći ćete do odgovora. Potrudite se da svoje želje jasno definišete.

Mraz zima

Svijet

Cijela Evropa na udaru polarnog vrtloga?

Danas su velike šanse da sretnemo “srodnu dušu“, ovo je dan susreta ljubavnika koji se sjajno razumiju, a cijeli novembar je inače mjesec ljubavi.

Na poseban 11.11. rođeni su Leonardo Dikaprio i Demi Mur kao i Nina Seničar. Kaže da se osobe rođene ovog dana imaju istu energiju kao i magični brojevi njihovog rođenja.

илу-вода-чаша-09112025

Zdravlje

Čaša ovog pića odmah nakon buđenja čini čuda za organizam

Broj 1111 koji se krije u današnjem datumu simbol je stvaranja, liderstva i izražavanja svega skrivenog u nama, naših mogućnosti kojih možda i nismo svjesni.

