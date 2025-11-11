Logo
Da li je grijeh slaviti slavu u restoranu?

11.11.2025

08:34

Крсна слава црква православље
U savremenom vremenu, kada mnogi ljudi žive u manjim stanovima i nemaju dovoljno prostora da prime sve goste, često se postavlja pitanje da li je grijeh slaviti slavu u restoranu? Tradicija nalaže da se krsna slava obilježava u domu, ali kako ističe sveštenik Željko Jovanović, suština slave nije u mjestu, već u duhu i ljubavi sa kojom se proslavlja.

"Najbolje bi bilo da slavu proslavljamo u kućnim uslovima, u našem domu sa našim najbližima. Ali dešava se da domaćin želi da pokaže ljubav prema većem broju svojih prijatelja, rođaka, a nema uslova da ih sve primi u stanu onda on može po blagoslovu da te svoje prijatelje i rođake ugosti u nekom restoranu ili u nekoj drugoj većoj prostoriji gdje jednostavno ima taj komfor da ih ugosti. Nije grijeh. Bitno je da pokažemo ljubav prema našim bližnjima", odgovorio je prečasni jerej inž. hadži Željko Jovanović za Žena.rs.







Prava suština slave je u vjeri, molitvi i djelima

U ranijem razgovoru za Žena.rs, sveštenik Jovanović je istakao da se priprema za slavu ne svodi samo na kupovinu i organizaciju, već prije svega na duhovnu pripremu.

"Svaki domaćin već nekoliko nedjelja prije slave počinje polako da se priprema tako što će obavijestiti svog parohijskog sveštenika da dođe i osveti vodicu s kojom će poslije da se mijesi slavski kolač", rekao je tada.

On je upozorio i da mnogi griješe jer zaboravljaju duhovnu dimenziju praznika i pretvaraju ga u puku gozbu. "Vodimo računa da one slave koje padaju u vrijeme posta uvijek i isključivo slave posno. Jer ako slavimo mrsno, onda ne slavimo slavu nego pravo sebi, kako bi se to reklo, trbuhougođenije", poručio je sveštenik Jovanović.







Sveštenik je takođe podsjetio da se prava radost praznika ogleda u molitvi, zajedništvu i dobročinstvu. "Čovjek koji proslavlja praznik, moli na taj dan i sebe naziva hrišćaninom treba to i da pokaže na djelu", naglasio je Jovanović.

Poruka je jasna - nije važno gdje slavimo, već kako i sa kakvim srcem. Prava slava se obilježava ljubavlju, vjerom i djelima koja pokazuju da smo dostojni imena hrišćanina.

