Radar ulovio skoro 500 vozača: Ipak, svi izbjegli kaznu

B92

11.11.2025

08:48

Радар уловио скоро 500 возача: Ипак, сви избјегли казну

U njemačkom gradu Hamu, u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, fiksna saobraćajna kamera izazvala je pravi skandal na Sve svete (Alerhajligen), 1. novembra.

Zbog softverske greške, uređaj je tog dana izdao gotovo 500 pogrešnih kazni za prebrzu vožnju, iako vozači nisu prekoračili ograničenje.

Kako su potvrdile gradske vlasti, sistem nije automatski prepoznao praznik, pa je pogrešno primijenio ograničenje od 30 kilometara na sat, koje važi samo radnim danima.

Na praznike i nedjeljom ograničenje iznosi 50 kilometara na sat, što znači da su svi vozači koji su se kretali tom brzinom – bili u skladu sa zakonom.

Radar "ludovao" čitav dan

Uređaj na ulici Adenauerale registrovao je čak 478 navodnih prekršaja između 7 i 22 časa. Saobraćajna kamera bilježila je prolaz svakog vozila kao da vozi iznad dozvoljene brzine, iako većina nije prekoračila limit.

Jedan od vozača, Denis Montag, rekao je da se kretao 52 kilometra na sat i bio zapanjen kada je dobio obavještenje o prekršaju.

"Na praznik ograničenje je 50 kilometara na sat, tako da to nema nikakvog smisla“, rekao je on za njemačke medije.

Kasnijom provjerom utvrđeno je da je problem izazvao softver koji nije imao automatski unesen praznik u kalendar, pa je sistem tog dana tretirao kao običan radni dan.

Kazne poništene, istraga u toku

Nadležni su saopštili da niko od vozača pogođenih greškom neće biti kažnjen, a kazne će biti automatski stornirane.

Istovremeno, gradska uprava Ham najavila je unutrašnju provjeru sistema i ažuriranje softvera kako se sličan propust ne bi ponovio.

Uprkos ovom incidentu, kamere na potezu između Gimnazije Hamonense i tržnog centra Ale-Center i dalje spadaju među najaktivnije u gradu, bilježeći do 37 prekršaja dnevno.

Njemačka inače ima više od 4.600 fiksnih saobraćajnih kamera, većinom u urbanim područjima, gdje se kazne za ozbiljna prekoračenja brzine penju i do 738 evra.

