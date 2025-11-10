Logo
Fatalna greška prilikom odmrzavanja vjetrobrana: Dovoljan je jedan korak da izbjegnete štetu

10.11.2025

09:12

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Mnogi vozači tokom zimskog perioda i jutarnje žurbe posegnu za pogrešnim alatima prilikom odmrzavanja vjetrobrana, a stručnjaci otkrivaju šta je rješenje.

Ono što bi trebalo da bude brzo rješenje često se pretvori u skupu popravku. Za vlasnike automobila koji nemaju garažu, zimska jutra znače redovno struganje leda sa vjetrobranskog stakla. Međutim, stručnjaci upozoravaju da pokušaj ubrzavanja ovog posla „pametnim trikovima“ može dovesti do ozbiljne i skupe štete.

Kada smo u žurbi, a staklo prekriveno debelim slojem leda, mnogi posežu za toplom vodom, što je, kako upozoravaju ADAC i Dekra, velika greška.

Svijet

Decenijama glumila da je slijepa, razlog je nevjerovatan

Istina je da će led nestati, ali vrlo lako može nestati i staklo. Nagla promjena temperature, razlika između tople vode i zaleđenog vjetrobrana, često dovodi do pucanja stakla. Tako se pokušaj brzog rješenja pretvara u visoku troškovnu stavku, jer zamjena vetrobrana može koštati nekoliko stotina evra.

Ni upotreba mlake ili hladne vode ne pomaže, ona samo delimično otopi led, koji se zatim ponovo zaledi i stvori još deblji sloj. Umjesto da se uštedi vrijeme, posao postaje još teži i duži.

Stručnjaci preporučuju klasični strugač za led

Najsigurnije je koristiti plastični strugač sa dve strane, nazubljenu za deblji sloj leda i glatku za tanji. Važno je ne pritiskati previše i ne strugati naglo, jer sitne čestice prljavštine mogu izgrebati staklo. Alternativno, mogu se koristiti sprejevi za odleđivanje koji sadrže alkohol i druge hemijske komponente, oni efikasno otapaju led bez oštećenja stakla. Ipak, treba paziti da ne ostave tragove ili mrlje, piše Jutarnji.hr.

Prevencija je najbolja zaštita

Kako biste izbjegli jutarnje struganje, automobil možete prekriti zaštitnom folijom protiv leda, koja se na internetu može nabaviti već za oko 10 evra. U nuždi može poslužiti i čvrst komad kartona, ali nikako stare novine – one se lijepe za staklo i teško se skidaju, navodi BizPortal.

