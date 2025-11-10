Više naselja u Banjaluci i Laktašima bilo bez struje, ovo je razlog

10.11.2025
18:49
Komentari:0
U više banjalučkih i laktaških naselja danas nije bilo struje, a evo zbog čega.
Naime, zbog interventnih radova kompanije „Elektroprenos BiH“ u 110 kilovoltnoj trafostanici „Banjaluka 4“, bez električne energije je danas u periodu od 15.00 do 17.00 časova ostalo više naselja.
U navedenom periodu bez električne energije u Banjaluci su bili potrošači u naseljima Tunjice, Ramići, Kuljani, Zalužani, Priječani, Barlovci i Lipovci.
Na području Laktaša bez struje je ostao dio naselja Trn, te Bukovica, Jablan i Glamočani.
