Rok ističe večeras: Branko Nešković kandidat opozicije za glavnog pregovarača

Opozicija iz Republike Srpske koju čine SDS i PDP u Predstavničkom domu PSBiH za glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom najvjerovatnije će predložiti Branka Neškovića.

Branko Nešković je bivši ambasador BiH u Velikoj Britaniji, u u mandatu tadašnjeg člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića.

Rok za slanje prijedloga odnosno imena kandidata ističe večeras, a kako portal Kliks saznaje Neškovićevo ime je već na stolu.

Vrijedi napomenuti da je većina u Predstavničkom domu ovlastila sama sebe da predlaže glavnog pregovarača, što je u suprotnosti sa Ustavom. Za ovu odluku nije glasao SNSD koji su poručili da će pripremiti zahtjev za ocjenu ustavnosti usvojene odluke.