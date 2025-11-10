Logo
Rok ističe večeras: Branko Nešković kandidat opozicije za glavnog pregovarača

10.11.2025

18:29

Opozicija iz Republike Srpske koju čine SDS i PDP u Predstavničkom domu PSBiH za glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom najvjerovatnije će predložiti Branka Neškovića.

Branko Nešković je bivši ambasador BiH u Velikoj Britaniji, u u mandatu tadašnjeg člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića.

BiH

SDP predložio pregovarača BiH sa EU, pukao i ovaj dogovor

Rok za slanje prijedloga odnosno imena kandidata ističe večeras, a kako portal Kliks saznaje Neškovićevo ime je već na stolu.

Vrijedi napomenuti da je većina u Predstavničkom domu ovlastila sama sebe da predlaže glavnog pregovarača, što je u suprotnosti sa Ustavom. Za ovu odluku nije glasao SNSD koji su poručili da će pripremiti zahtjev za ocjenu ustavnosti usvojene odluke.

Представнички дом ПД ПС БиХ

BiH

Opozicija iz Srpske izigrana, Bošnjaci nastavili kršiti dogovor

