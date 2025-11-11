Logo
Rasprava u studiju ATV-a: Skladište ili odlagalište nuklearnog otpada? Ništa vam ne vjerujem!

Foto: ATV

Trgovska gora tema je i u studiju ATV-a gdje je došlo do oštre rasprave između sagovornika.

Josip Lebenger, direktor Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane Krško i Borislav Bojić, koordinator Pravnog i ekspertskog tima Republike Srpske, raspravljali su o tome hoće li Hrvatska graditi odlagalište ili skladište nuklearnog otpada.

"Vi nas hoćete da uvjerite da se tamo neće izgraditi odlagalište radio aktivnog otpada?", pitao je Bojić gosta iz Hrvatske, na šta je Lebenger rekao:

"Ja vam govorim da se hoće izgraditi, ali da ja to u ovom trenutku ne mogu potvrditi dok studija ne kaže da je to prihvatljivo".

Борислав Бојић

Republika Srpska

Bojić: BiH nema benefite od nuklearne energije, a žele odlagati otpad kod nas

Bojić ga je upitao zašto se ne analizira neka druga sredina u Hrvatskoj, što je i obaveza prema međunarodnim konvencijama.

"I hoćemo analizirati za odlagalište. Skladište je rješenje za rok od 13-14 godina što vi nažalost ne možete shvatiti", rekao je Lebenger, na šta je Bojić odgovorio:

"Znamo mi zašto vi pristupate skladištu zato što su uslovi za skladište drugačiji. To je dio obmane. Vi sada idete prema skladištu kako biste izbjegli sve ono što vas obavezuje u međunarodnoj konvenciji za odlagalište, jer je za skladište lakše obezbijediti uslove. To je dio obmanjivanja javnosti".

Lebenger je rekao da Hrvatska ima pravnu obavezu prvo da gradi skladište, a zatim odlagalište što je uvelo novu konfuziju.

"Je l' vi radite studiju uticaja za skladište ili za odlagalište? Za skladište? Zar to nije novost?" pitao je Bojić, na šta je Lebenger odgovorio:

"A, je li? Ne znam, niste pročitali sadržaj uputu sadržaja studije za okoliš koja je dostavljena vama i vašem ministru gdje piše da se čitav zahtjev odnosi na skladište.. Leks specijalis smo napravili zato da možemo krenuti sa studijama uticaja na okoliš. On ne prejudicira da će tamo biti napravljeno skladište. On samo govori da uz pretpostavku, daje prostorno plansku podlogu da se može krenuti sa studijom uticaja na okoliš. Da ne možete govoriti da će možda za godinu ili za kad ta tema doći na dnevni red. Neće, doći će vrlo brzo", rekao je Lebenger, na šta mu je Bojić kratko odgovorio: "Ništa vam ne vjerujem".

