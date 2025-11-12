Logo
Klub poslanika SNSD-a pokreće proceduru pred Ustavnim sudom BiH

12.11.2025

11:27

Клуб посланика СНСД-а покреће процедуру пред Уставним судом БиХ
Foto: ATV

Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske podnijeće danas zahtjev za ocjenu usklađenosti sa Ustavom BiH Odluke o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača BiH za vođenje pregovora o pristupanju EU.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH 30. oktobra usvojio je odluku o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača sa EU i njegovih zamjenika, a glasanju i raspravi o tome nisu prisustvovali poslanici SNSD-a i Srpskog kluba.

Ovom odlukom je predviđeno da glavnog pregovarača i dva zamjenika imenuju poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

stasa kosarac

BiH

Košarac: Siti smo sarajevskog licemjerja!

Odluka je usvojena glasovima stranaka "trojke" i njihovih partnera, SDA, te opozicionih stranaka iz Republike Srpske - PDP-a, SDS-a i Liste za pravdu i red.

