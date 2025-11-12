Cilj nedavno objavljenog članka u "Fajnenšel tajmsu" o sastanku ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija na marginama Generalne skupštine UN u septembru bio je da se poremeti pregovarački proces, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije na radiju Sputnjik.

- Ovaj članak u "Fajnenšel tajmsu" bio je savršeno precizno sastavljen. Bio je prilagođen zadatku koji su postavili. A ko su oni? Britanci, naravno. I ne britanski novinari kao takvi, već, naravno, oni koji stoje iza njih i iznad njih. I zašto? Zato što se, po njihovom mišljenju, mora učiniti sve da se poremeti pregovarački proces - objasnila je ona.

Britanci, podsjetila je Zaharova, takođe su poremetili pregovore 2022. godine.

- Tada su djelovali direktno, jer je sve bilo konačno, već su sporazumi bili dogovoreni. To nisu bili samo nacrti, trebalo je da budu finalizovani i sprovedeni u djelo - primjetila je Zaharova.

Diplomata je dodala da je onda bivši britanski premijer Boris Džonson otišao u Kijev, gdje je zatim, koristeći sopstvene resurse i na svom nivou, sarađivao sa Vladimirom Zelenskim i njegovim timom.

Prema njenim riječima, oni su poremetili pregovore.

Svijet Peskov: Zapad je svjestan pronevjere novca u Kijevu

Zelenski je dao naređenje, odnosno njemu je naređeno, a on je to potom delegirao dalje – da se treba povući iz pregovaračkog procesa, naglasila je Zaharova.

- I sada su morali da urade sve da to pokvare, da to nekako osujete, da urade nešto — šta god, sve — samo da spriječe pregovore i, takoreći, postizanje nekakvog pregovaračkog zamaha - zaključila je diplomata.

Ranije je "Fajnenšel tajms" objavio da bi ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio mogli da se sastanu 30. oktobra u Budimpešti. Zaharova je svojevremeno pozvala da se ne učestvuje u medijskom cirkusu i dodala da će Ministarstvo obavijestiti javnost o sastanku čim bude imalo konkretne podatke.