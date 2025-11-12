Logo
Large banner

Zaharova: Britanija ne bira

12.11.2025

11:59

Komentari:

0
Захарова: Британија не бира
Foto: Tanjug/AP

Cilj nedavno objavljenog članka u "Fajnenšel tajmsu" o sastanku ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija na marginama Generalne skupštine UN u septembru bio je da se poremeti pregovarački proces, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije na radiju Sputnjik.

- Ovaj članak u "Fajnenšel tajmsu" bio je savršeno precizno sastavljen. Bio je prilagođen zadatku koji su postavili. A ko su oni? Britanci, naravno. I ne britanski novinari kao takvi, već, naravno, oni koji stoje iza njih i iznad njih. I zašto? Zato što se, po njihovom mišljenju, mora učiniti sve da se poremeti pregovarački proces - objasnila je ona.

Britanci, podsjetila je Zaharova, takođe su poremetili pregovore 2022. godine.

- Tada su djelovali direktno, jer je sve bilo konačno, već su sporazumi bili dogovoreni. To nisu bili samo nacrti, trebalo je da budu finalizovani i sprovedeni u djelo - primjetila je Zaharova.

Diplomata je dodala da je onda bivši britanski premijer Boris Džonson otišao u Kijev, gdje je zatim, koristeći sopstvene resurse i na svom nivou, sarađivao sa Vladimirom Zelenskim i njegovim timom.

Prema njenim riječima, oni su poremetili pregovore.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Zapad je svjestan pronevjere novca u Kijevu

Zelenski je dao naređenje, odnosno njemu je naređeno, a on je to potom delegirao dalje – da se treba povući iz pregovaračkog procesa, naglasila je Zaharova.

- I sada su morali da urade sve da to pokvare, da to nekako osujete, da urade nešto — šta god, sve — samo da spriječe pregovore i, takoreći, postizanje nekakvog pregovaračkog zamaha - zaključila je diplomata.

Ranije je "Fajnenšel tajms" objavio da bi ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio mogli da se sastanu 30. oktobra u Budimpešti. Zaharova je svojevremeno pozvala da se ne učestvuje u medijskom cirkusu i dodala da će Ministarstvo obavijestiti javnost o sastanku čim bude imalo konkretne podatke.

Podijeli:

Tagovi:

Marija Zaharova

Velika Britanija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Svijet

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

4 h

0
beba

Svijet

Dječak (3) preminuo kada je sa ujakom pao preko terase

5 h

0
Песков: Запад је свјестан проневјере новца у Кијеву

Svijet

Peskov: Zapad je svjestan pronevjere novca u Kijevu

5 h

0
Сваки пети самозапослени у Њемачкој на ивици опстанка

Svijet

Svaki peti samozaposleni u Njemačkoj na ivici opstanka

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

37

Demi Mur proslavila 63. rođendan, slavna glumica pokazala izvajanu figuru

16

31

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner