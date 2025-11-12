Logo
Large banner

Peskov: Zapad je svjestan pronevjere novca u Kijevu

Izvor:

RT Balkan

12.11.2025

11:27

Komentari:

0
Песков: Запад је свјестан проневјере новца у Кијеву
Foto: Tanjug/AP

Zapad je sve više svjestan da sredstva dodeljena Ukrajini potkrada kijevski režim, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je naglasio da vjeruje da nije samo Kremlj obratio pažnju na korupcijski skandal u Ukrajini, već i Evropska unija i SAD.

"Ipak su to zemlje koje su tako aktivni donatori kijevskog režima. Ove zemlje, naravno, sve više počinju da shvataju da značajan deo novca koji uzimaju od svojih poreskih obveznika krade kijevski režim. To je potpuno očigledno. Sve više ljudi to razumije", objasnio je.

Kada su u pitanju trenutni kontakti Rusije i Ukrajine, navodi da nema nikakvih novosti.

Инјекција

Zdravlje

Da li će jedna injekcija zauvijek okončati visok holesterol?

"Politiko" je ranije objavio da je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) otkrio korupcijsku šemu unutar ukrajinskih energetskih kompanija. Ukrajinski mediji su javili da su u vezi sa slučajem sprovedeni pretresi kuća Mindiča i bivšeg ministra energetike Germana Galuščenka.

Poslanik Jaroslav Železnjak je izjavio da "to nije sve", nagovještavajući mogući nastavak antikorupcijske operacije.

NABU je juče optužio sedam osoba u vezi sa slučajem korupcije. Pet osoba je pritvoreno, a sedam je osumnjičeno. Grupa je nezakonito primala novac od izvođača radova "Energoatoma" u iznosu od 10 do 15 odsto vrednosti ugovora. Sredstva su prana preko kancelarije u centru Kijeva, kroz koju je prošlo oko 100 miliona dolara, piše RT Balkan.

Podijeli:

Tagovi:

Dmitrij Peskov

pronevjera novca

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли ће једна инјекција заувијек окончати висок холестерол?

Zdravlje

Da li će jedna injekcija zauvijek okončati visok holesterol?

31 min

0
Сваки пети самозапослени у Њемачкој на ивици опстанка

Svijet

Svaki peti samozaposleni u Njemačkoj na ivici opstanka

31 min

0
Рајанер увео велике промјене за путнике

Društvo

Rajaner uveo velike promjene za putnike

32 min

0
Кошарац: Сити смо сарајевског лицемјерја!

BiH

Košarac: Siti smo sarajevskog licemjerja!

33 min

0

Više iz rubrike

Сваки пети самозапослени у Њемачкој на ивици опстанка

Svijet

Svaki peti samozaposleni u Njemačkoj na ivici opstanka

31 min

0
Један од најчувенијих драгуља пронађен након 100 година

Svijet

Jedan od najčuvenijih dragulja pronađen nakon 100 godina

1 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Oglasila se Moskva: Dijalog nije uspio

1 h

0
Снажан земљотрес погодио Кипар

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kipar

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Udario pješaka na pješačkom!

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner