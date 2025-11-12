Zapad je sve više svjestan da sredstva dodeljena Ukrajini potkrada kijevski režim, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je naglasio da vjeruje da nije samo Kremlj obratio pažnju na korupcijski skandal u Ukrajini, već i Evropska unija i SAD.

"Ipak su to zemlje koje su tako aktivni donatori kijevskog režima. Ove zemlje, naravno, sve više počinju da shvataju da značajan deo novca koji uzimaju od svojih poreskih obveznika krade kijevski režim. To je potpuno očigledno. Sve više ljudi to razumije", objasnio je.

Kada su u pitanju trenutni kontakti Rusije i Ukrajine, navodi da nema nikakvih novosti.

"Politiko" je ranije objavio da je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) otkrio korupcijsku šemu unutar ukrajinskih energetskih kompanija. Ukrajinski mediji su javili da su u vezi sa slučajem sprovedeni pretresi kuća Mindiča i bivšeg ministra energetike Germana Galuščenka.

Poslanik Jaroslav Železnjak je izjavio da "to nije sve", nagovještavajući mogući nastavak antikorupcijske operacije.

NABU je juče optužio sedam osoba u vezi sa slučajem korupcije. Pet osoba je pritvoreno, a sedam je osumnjičeno. Grupa je nezakonito primala novac od izvođača radova "Energoatoma" u iznosu od 10 do 15 odsto vrednosti ugovora. Sredstva su prana preko kancelarije u centru Kijeva, kroz koju je prošlo oko 100 miliona dolara, piše RT Balkan.