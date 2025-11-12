Rajaner uveo velike promjene za putnike

Naime, od 12. novembra putnici Rajanera moraju imati svoju kartu za ukrcavanje u digitalnom formatu u svojoj aplikaciji "myRyanair".

Ovaj potez izazvao je zabrinutost među starijim putnicima koji možda nemaju pametni telefon ili se ne osjećaju ugodno koristeći ga. Putnici se takođe pitaju šta učiniti ako im se isprazni baterija telefona, ako im ga ukradu ili ako izgubi internet vezu.

Aviokompanija je saopštila da je napravila ovaj potez jer gotovo 80 odsto njenih putnika već koristi digitalne karte za ukrcavanje, dodajući da slijedi primjer drugih ključnih industrija poput muzičke industrije, koja je uspješno prešla na isključivo digitalne karte, izvještava "Euronjuz".

Kako će funkcionisati?

"Rajanerov prelazak na 100% digitalne karte za ukrcavanje značiće brže, pametnije i ekološki prihvatljivije putovanje za naše putnike“, dodala je Dara Brejdi, direktor marketinga Rajanera.

Putem aplikacije, putnici takođe mogu naručiti hranu i piće, dobijati ​​ažuriranja statusa u stvarnom vremenu o ukrcavanju, iskrcavanju i kašnjenjima, te pohranjivati ​​putne dokumente na jednom mjestu.

Postoje različiti scenariji u kojima putnik možda neće moći pristupiti svojoj digitalnoj bording karti putem Rajaner aplikacije, na primjer ako nema pametni telefon ili ako je baterija istrošena.

U ovom slučaju, Rajaner je potvrdio da putnici mogu zatražiti papirnu kartu za ukrcavanje na šalterima za prijavu na aerodromu, koja će biti izdata besplatno, pod uslovom da se putnik već prijavio onlajn.

To je slučaj i za letove iz Maroka, gdje vlada zahtijeva od putnika da imaju papirne karte za ukrcavanje.