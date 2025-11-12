Košarac: Siti smo sarajevskog licemjerja!

Novi postupak koji je CIK BiH pokrenuo protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika predstavlja dodatni pritisak na SNSD, srpski narod i Republiku Srpsku, istakao je član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

"Združena hajka političkog Sarajeva i Islamske zajednice u BiH potvrđuje da se FBiH uključuje u kampanju u Republici Srpskoj kako bi dodatno naudili i prouzrokovali štetu Srpskoj i srpskom narodu", konstatovao je Košarac.

Za političko Sarajevo, naglasio je on, govor mržnje je sve što nosi prefiks srpski.

"Problem im je samo ime Republika Srpska, srpski narod, srpski nacionalni identitet, srpski nacionalni interes. Bezbrj puta su to osporavali, sa namjerom da Srbe dovedu u poziciju da uopšte ne smiju reći da su Srbi. Neće im proći!", poručio je Košarac, koji je i zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara.

On je rekao da im smeta istina koju govori predsjednik Dodik, a nikada im nije zasmetalo kada su bošnjački politički, akademski i vjerski zvaničnici nazivali Srbe pogrdnim imenima, često upućujući čak i prijeteće poruke, poput onih da se "ne smije dozvoliti da vlah zavlada Srebrenicom", "genocidan narod", "genocidaši", "đikani" i slično.

"Siti smo sarajevskog licemjerja i dvostrukih aršina!", zaključio je Košarac u objavi na "Instagramu".