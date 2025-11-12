Logo
Large banner

Košarac: Siti smo sarajevskog licemjerja!

12.11.2025

11:18

Komentari:

0
Кошарац: Сити смо сарајевског лицемјерја!
Foto: Ustupljena fotografija

Novi postupak koji je CIK BiH pokrenuo protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika predstavlja dodatni pritisak na SNSD, srpski narod i Republiku Srpsku, istakao je član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

"Združena hajka političkog Sarajeva i Islamske zajednice u BiH potvrđuje da se FBiH uključuje u kampanju u Republici Srpskoj kako bi dodatno naudili i prouzrokovali štetu Srpskoj i srpskom narodu", konstatovao je Košarac.

Za političko Sarajevo, naglasio je on, govor mržnje je sve što nosi prefiks srpski.

"Problem im je samo ime Republika Srpska, srpski narod, srpski nacionalni identitet, srpski nacionalni interes. Bezbrj puta su to osporavali, sa namjerom da Srbe dovedu u poziciju da uopšte ne smiju reći da su Srbi. Neće im proći!", poručio je Košarac, koji je i zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Protivustavni glavni pregovarač bi mogao pregovarati sa EU, ali sa BiH ne bi

On je rekao da im smeta istina koju govori predsjednik Dodik, a nikada im nije zasmetalo kada su bošnjački politički, akademski i vjerski zvaničnici nazivali Srbe pogrdnim imenima, često upućujući čak i prijeteće poruke, poput onih da se "ne smije dozvoliti da vlah zavlada Srebrenicom", "genocidan narod", "genocidaši", "đikani" i slično.

"Siti smo sarajevskog licemjerja i dvostrukih aršina!", zaključio je Košarac u objavi na "Instagramu".

Podijeli:

Tagovi:

Staša Košarac

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ковачевић: Противуставни главни преговарач би могао преговарати са ЕУ, али са БиХ не би

Republika Srpska

Kovačević: Protivustavni glavni pregovarač bi mogao pregovarati sa EU, ali sa BiH ne bi

37 min

0
НСРС: Усвојено више извјештаја, посланици подржали задужење за обнову путне инфрастктуре

Republika Srpska

NSRS: Usvojeno više izvještaja, poslanici podržali zaduženje za obnovu putne infrastkture

4 h

1
Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

Republika Srpska

Rasprava u studiju ATV-a: Skladište ili odlagalište nuklearnog otpada? Ništa vam ne vjerujem!

12 h

0
Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас

Republika Srpska

Bojić: BiH nema benefite od nuklearne energije, a žele odlagati otpad kod nas

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

11

31

Dječak (3) preminuo kada je sa ujakom pao preko terase

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner