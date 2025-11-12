Svaki peti samozaposleni u Njemačkoj na ivici opstanka

Svaki peti samozaposleni u Njemačkoj, odnosno 19 odsto anktetiranih, smatra da će možda biti prinuđen da ugasi svoje poslovanje, zaključak je danas objavljenog izvještaja Instituta za ekonomska istraživanja IFO iz Minhena za oktobar.

Poslovna klima među samostalnim preduzetnicima i mikropreduzećima sa manje od devet zaposlenih u Njemačkoj se dodatno pogoršala u oktobru.

Vrijednost indeksa Džimdo-ifo, koji mjeri poslovni sentiment za pomenutu grupu privrednih subjekata, pala je sa septembarskih minus 19,8 poena na minus 23,7 poena, navodi se u izvještaju.

Ekonomski pritisak na samozaposlene i dalje je snažan. Mnoge firme odlažu nove narudžbine zbog nesigurne situacije, dok je raspoloženje potrošača i dalje slabo, ocjenjuje predstavnica IFO instituta Katrin Demelhuber.

Visok procenat samozaposlenih u Njemačkoj, čak 46,6 odsto, prijavljuje manjak narudžbina, što je porast u odnosu na julskih 43,6 odsto i znatno više od prosjeka u ukupnoj njemačkoj privredi koji iznosi 36,9 odsto.

Pored toga, 33,7 odsto ispitanika navodi da im je teško da procijene budući razvoj poslovanja, dok je u septembru taj udio iznosio 30,4 odsto.

Neizvjesnost je pritom znatno viša nego u privredi u cjelini, gdje je u oktobru iznosila 22,6 odsto, navedeno je na veb stranici IFO.