Oglasila se Moskva: Dijalog nije uspio

12.11.2025

10:49

Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Savjetnik za nacionalnu bezbjednost Velike Britanije Džonatan Pauel kontaktirao je pomoćnika Kremlja za spoljnu politiku Jurija Ušakova, ali nije pokazao želju da sasluša stav Moskve o ukrajinskom sukobu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Iz Kremlja je saopštio da dijalog nije uspio.

List "Fajnenšel tajms" objavio je da je Pauel pokušao da otvori sporedni kanal sa Kremljom jer su se Velika Britanija i njeni evropski saveznici plašili da bi administracija predsjednika SAD Donalda Trampa mogla da zanemari njihove interese u vezi sa Ukrajinom.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Potreban dijalog, hrišćani da se ne ubijaju međusobno

Tagovi:

Dmitrij Peskov

Moskva

