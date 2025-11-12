Logo
Dječak (9) prodao bicikl kako bi otišao na takmičenje: Kući se vratio sa zlatnom medaljom

Blic

12.11.2025

09:49

Дјечак учење бојице учионица школа
Foto: Atlantic Ambience/Pexels

Devetogodišnji dječak iz Perua, Džofran Učasara pokazao je svijetu da upornost i ljubav prema učenju nemaju granica.

Kako bi učestvovao na Svjetskom takmičenju iz matematike u Kanadi, dječak je odlučio da proda svoj bicikl, a njegova hrabra odluka ubrzo je pokrenula talas podrške zajednice.

ILU-SIPA-130925

Hronika

Akcija "NID": Pretresi u tri grada zbog međunarodne trgovine ljudima

Ovaj nesebični gest omogućio mu je ne samo put i smještaj, već i dodatne donacije koje su mu olakšale boravak tokom takmičenja. Na kraju, Džofran se vratio kući sa zlatnom medaljom, a njegova priča postala je simbol odlučnosti, solidarnosti i moći obrazovanja.

Na takmičenju, koje je okupilo mlade iz 14 zemalja, Džofran je impresionirao sudije svojim logičkim razmišljanjem i izuzetnom agilnošću. Riješio je 30 zadataka za samo 37 minuta, nadmašivši starije i iskusnije protivnike, što ga je dovelo do osvajanja zlatne medalje, slavljenog sa ponosom u cijelom Peruu.

Sanja o novim zlatnim medaljama

Iako je postigao međunarodni uspjeh, dječak ne planira da stane. Njegov cilj sada je još ambiciozniji – sanja o predstavljanju Perua na Međunarodnoj olimpijadi iz matematike, jednom od najprestižnijih takmičenja na svijetu.

Тихон

Svijet

Kijev planirao ubistvo mitropolita Tihona

Svaki dan provodi posvećeno u učenju i pripremama, spreman da se suoči sa novim izazovima i nadmaši samog sebe.

Džofranova priča pokazuje koliko obrazovanje, uz podršku i solidarnost zajednice, može oblikovati sudbine. A njegov čin prodaje bicikla, probudio je talas empatije i motivacije, ne samo u njegovoj lokalnoj zajednici, već i širom svijeta.

