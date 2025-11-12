Logo
Ankara potvrdila tragediju: Pokrenuta istraga zbog pada aviona

Izvor:

Tanjug

12.11.2025

08:58

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP Photo/Zurab

Ankara je danas, 12.novembra, potvrdila smrt dvadeset turskih vojnika u vojnom teretnom avionu koji se juče srušio u istočnoj Gruziji.

Tursko Ministarstvo odbrane objavilo je imena i fotografije žrtava, ali se još nije oglasilo o mogućim uzrocima pada aviona C-130.

"Naši herojski saborci postali su mučenici 11. novembra 2025. godine", navodi se u saopštenju objavljenom u ime ministra nacionalne odbrane Jašara Gulera, koje je prenijela državna televizija TRT.

Turske vlasti su saopštile i da je turski tim počeo istragu olupine vojnog aviona u 6.30 ujutru po lokalnom vremenu, u koordinaciji sa gruzijskim vlastima.

Svi članovi posade, njih 20, turskog vojnog transportnog aviona C-130 poginuli su u padu aviona na granici Gruzije i Azerbejdžana. Avion C-130 poletio je iz Azerbejdžana i vraćao se u Tursku kada se srušio, navelo je ranije tursko Ministarstvo odbrane.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan izrazio je "duboku tugu" i saučešće porodicama poginulih.

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev takođe je uputio saučešće Erdoganu, ističući da je nesreća "tragičan gubitak vojnika" i izražavajući solidarnost u ovom trenutku bola.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 5

Svijet

U ruskoj vojsci formiran novi rod vojske

Gruzijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se avion srušio u opštini Sighnaghi, blizu granice s Azerbejdžanom i da je pokrenuta istraga.

Pokrenuta je potraga i spasilačka operacija u koordinaciji s azerbejdžanskim i gruzijskim vlastima.

C-130 Hercules, koji proizvodi američka kompanija "Lockheed Maetin", ima četiri motora i namijenjen je za vojne transportne zadatke.

Avion je dizajniran za slijetanje i polijetanje sa neuređenih ili poluuređenih pista, a koristi se za prevoz vojnog tereta, trupa i evakuaciju, prenosi Tan‌jug.

