Tramp: Bilo koje od moje djece može da bude predsjednik u budućnosti

Američki predsjednik Donald Tramp priznao je da bi bilo koje od njegove djece moglo da bude šef države u budućnosti.

"Mislim da bi na određeni način svi mogli", rekao je Tramp u intervjuu za "Foks njuz" odgovarajući na pitanje koje od njegove djece bi moglo postati predsjednik u budućnosti.

Tramp ima petoro djece.

Društvo Pomozimo svešteniku Bogdanu Stjepanoviću iz Bijeljine, pozovimo 1457

Tokom Trampovog prvog mandata, njegova ćerka Ivanka je zvanično bila na poziciji savjetnika. Međutim, ona se od tada povukla iz politike.

Trampovi sinovi Erik i Donald Mlađi igrali su aktivnu ulogu u njegovoj posljednjoj predsjedničkoj kampanji. Tramp, takođe, ima ćerku Tifani i sina Barona, koji trenutno studira na Univerzitetu u Njujorku.