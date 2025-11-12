Logo
Tramp najavio tužbu protiv Bi-bi-si

Izvor:

Agencije

12.11.2025

07:32

Komentari:

0
Трамп најавио тужбу против Би-би-си
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da ima obavezu da tuži britanski Bi-bi-si zbog pogrešnog predstavljanja njegovih komentara prije napada na Kapitol SAD 6. januara 2021. godine u dokumentarnoj emisiji Panorama.

"Pa, mislim da imam obavezu da to uradim. Prevarili su javnost i to su priznali. To je došlo iz zemlje koja je naš saveznik", rekao je Tramp u intervjuu sa voditeljkom Foks njuza Lori Ingram.

Tramp je rekao da je montaža emisije Panorama BBC učinila da njegov "prelijep i veoma smirujući govor zvuči radikalno", ocijenivši da je to "nevjerovatno i veoma nepošteno".

Никола Јокић

Košarka

NBA liga oduševljena potezom Nikole Jokića

U svjetlu nasilja koje je izbilo na Kapitol Hilu u januaru 2021. godine Tramp se suočio sa optužbama za pokušaj promjene rezultata izbora 2020. godine, ali su ti pokušaji obustavljeni nakon što je na predsjedničkim izborima 2024. godine pobijedio Kamalu Haris.

Tramp prijeti da će tužiti BBC za milijardu dolara odštete ukoliko ne povuče sporni dokumentarni program, odmah se ne izvini i ponudi prikladnu nadoknadu do petka 14. novembra u 22 sata po britanskom vremenu.

