Logo
Large banner

Cijela zemlja ostala bez struje

12.11.2025

07:12

Komentari:

0
Доминиканска Република без струје
Foto: Tanjug/AP/Ricardo Hernandez

Nestanak struje pogodio je u utorak cijelu Dominikansku Republiku i paralisao cijelu zemlju otežavši saobraćaj i parališući preduzeća u zemlji sa skoro 11 miliona stanovnika.

Zvaničnici su saopštili da je kvar nastao u prenosnom sistemu elektro mreže, iako nije odmah bilo jasno šta ga je prouzrokovalo, prenosi CBS Njuz.

Бразил-демонстранти-климатске промјене-12112025

Svijet

Haos u Brazilu: Demonstranti upali na skup o klimatskim promjenama

- Proizvodne jedinice u San Pedru de Makorisu i elektrani Kiskeja su isključene što je izazvalo niz kvarova u drugim prenosnim i proizvodnim postrojenjima - navodi se u saopštenju dominikanske elektrodistribucije.

Nestanak struje je poremetio sisteme javnog prevoza, uključujući žičare i metro u glavnom gradu Santo Domingou i za sada nije jasno kada će se obnoviti i normalizovati isporuke električne energije.

Podijeli:

Tagovi:

Struja

Dominikanska Republika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

НСРС: Усвојено више извјештаја, посланици подржали задужење за обнову путне инфрастктуре

Republika Srpska

NSRS: Usvojeno više izvještaja, poslanici podržali zaduženje za obnovu putne infrastkture

4 h

1
Данас славимо Светог Зиновија и његову сестру Зиновију

Društvo

Danas slavimo Svetog Zinovija i njegovu sestru Zinoviju

4 h

0
Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

Republika Srpska

Rasprava u studiju ATV-a: Skladište ili odlagalište nuklearnog otpada? Ništa vam ne vjerujem!

12 h

0
Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас

Republika Srpska

Bojić: BiH nema benefite od nuklearne energije, a žele odlagati otpad kod nas

13 h

0

Više iz rubrike

Демонстранти упали на скуп о климатским промјенама у Бразилу

Svijet

Haos u Brazilu: Demonstranti upali na skup o klimatskim promjenama

4 h

0
Орбан се огласио о састанку Трампа и Путина у Будимпешти: Мађарски премијер дао веома јасну изјаву

Svijet

Orban se oglasio o sastanku Trampa i Putina u Budimpešti: Mađarski premijer dao veoma jasnu izjavu

14 h

0
Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми

Svijet

Tramp: Gledao sam Dan pobjede u Rusiji i pomislio - moramo ga imati i mi

15 h

0
Узнемирујуће! Дијете пало у окно лифта, отац скочио за њим

Svijet

Uznemirujuće! Dijete palo u okno lifta, otac skočio za njim

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Udario pješaka na pješačkom!

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner