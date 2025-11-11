Logo
Uznemirujuće! Dijete palo u okno lifta, otac skočio za njim

Izvor:

Kurir

11.11.2025

20:36

Узнемирујуће! Дијете пало у окно лифта, отац скочио за њим
Foto: Printscreen/Daily Mail

Nadzorne kamere su zabilježile stravičan trenutak u kom je dijete (2) upalo u okno lifta jedne stambene zgrade u Voronježu, u Rusiji, a potom i njegovog oca kako skače za njim da ga spase.

Naime, dvogodišnjak je viđen kako se naslanja na vrata lifta, a potom propada u okno. Dok je dijete padalo, dječakov otac je skočio za njim plašeći se da bi lift mogao svakog trenutka da se spusti sa višeg sprata i zgnječi ga.

Nekim čudom, dijete je izbjeglo metalne šiljke na dnu nakon pada sa visine od 1,8 metara sa prizemlja u tamu šahta. Njegova majka je upalila baterijsku lampu kako bi njen muž mogao da pronađe dječaka.

Komšije su čule vriske i zadržale lift na trećem spratu, sprečavajući ga da se spusti i zgnječi par, a potom se vidi kako otac izvlači sina nazad kroz vrata prije nego što se i sam izvukao napolje — dok je majka čvrsto grlila dijete.

- Od‌jurili smo u bolnicu i hvala Bogu da je naše dijete dobro. Prošao je samo sa nekoliko modrica na glavi i leđima, ali je i dalje uplašen. Ali situacija je zastrašujuća - rekao je otac i dodao:

- Odmah sam skočio za njim. Imali smo sreće što su komšije čule buku, izašle i zaustavile lift kako ne bi išao dalje. Moj sin je čudom spasen — bezbjedno je pao i nije sletio na armaturu koja je ležala na dnu okna.

Kako dodaje, dječak se sada nalazi kod kuće i dobro se osjeća.

Pogledajte zastrašujući snimak u nastavku:

