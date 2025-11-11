Logo
Zaokret! Britanija više neće dijeliti obavještajne podatke sa SAD o brodovima!

11.11.2025

18:46

Velika Britanija više neće dijeliti obavještajne podatke sa SAD o sumnjivim brodovima za krijumčarenje droge u Karibima, jer ne želi da bude saučesnik u američkim vojnim napadima i smatra da su ti napadi nelegalni, rekli su izvori upoznati sa situacijom za Si-en-en.

Odluka Londona predstavlja značajan raskid sa njegovim najbližim saveznikom i partnerom u obavještajnoj saradnji i naglašava rastući skepticizam u vezi sa zakonitošću američke vojne kampanje u Latinskoj Americi.

Godinama je Velika Britanija, koja kontroliše više teritorija u Karibima gdje ima stacionirane obavještajne resurse, pomagala SAD da lociraju brodove za koje se sumnjalo da prevoze drogu, kako bi ih američka obalska straža mogla presresti, rekli su izvori.

To je značilo da bi brodovi bili zaustavljeni, pregledani, posada uhapšena, a droga zaplijenjena.

Te obavještajne informacije su obično slane Zajedničkoj međuagencijskoj radnoj grupi Jug, koja je stacionirana na Floridi i uključuje predstavnike više partnerskih zemalja, a čiji je cilj suzbijanje ilegalne trgovine drogom.

Međutim, ubrzo nakon što su SAD u septembru počele da izvode smrtonosne napade na te brodove, Britanija je postala zabrinuta da bi SAD mogle koristiti britanske obavještajne podatke za odabir ciljeva.

Britanski zvaničnici vjeruju da američki vojni napadi, u kojima je ubijeno 76 ljudi, krše međunarodno pravo, rekli su izvori. Obustava razmjene obavještajnih podataka počela je prije više od mjesec dana.

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Folker Tirk, izjavio je prošlog mjeseca da ti napadi krše međunarodno pravo i predstavljaju „vanpravna ubistva“.

Britanija se slaže sa tom ocjenom, rekli su izvori za Si-en-en.

Britanska ambasada u Vašingtonu, Pentagon i Bijela kuća nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

