Amerika premješta razarače i podmornice

11.11.2025

18:33

Америка премјешта разараче и подморнице
Foto: Printscreen/Youtube/Interesting Engineering

Vojska Sjedinjenih Američkih Država započela je niz mjera usmjerenih na nadogradnju i modernizaciju svoje pomorske baze na Havajima, kako bi mogla da tamo premjesti tri razarača klase Zumvolt i do tri nuklearne podmornica klase Virdžinija.

Kako prenosi portal Naval njuz, modernizacija baze Perl Harbor Hikam počinje kako bi se uskladila infrastruktura s potrebama novih brodova i podmornica koji će stići na Havaje do 2028. godine.

Projekt uključuje proširenje više pristaništa za podršku razaračima, uključujući potrebnu energetsku infrastrukturu.

Radovi na infrastrukturi počinju u martu 2026. godine, a završetak se očekuje u junu 2028. godine, kada će brodovi stići na Havaje.

Црвена звезда

Košarka

Navijači ''Zvezde'' oborili rekord: Beogradska arena tresla se od 111,8 decibela!

Zbog potrebe za većim energetskim zahtjevima, nadogradnja obalske struje postaje ključna za održavanje ratne spremnosti ovih brodova.

U isto vrijeme, razarači klase Zumvolt modernizuju se da nose hipersonične rakete konvencionalnog brzog udara (CPS), s planom da sva tri broda do 2026. godine budu spremni za korišćenje.

Ova plovila će imati sposobnost napada na kopnena područja s većim dometom i manjim vremenom leta, čineći ih izuzetno važnim za buduće vojne operacije.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srpska izborom Siniše Karana ide putem napretka i bezbjednog života

Osim toga, svi razarači dobiće nove sisteme za signalnu obavještajnu službu i vazdušnu odbranu.

Perl Harbor će primiti i podmornice klase Virdžinija, s očekivanjem da će do 2030. godine većina podmornica u bazi biti ovog tipa.

Neke od podmornica biće opremljene dodatnim kapacitetom za lansiranje raketa, uključujući modul za teret Virdžinije koji dodaje 28 Tomahavk raketa ili 12 CPS raketa po podmornici.

Полиција ФБиХ

Hronika

U sudaru kod Lukavca povrijeđene 3 osobe

Ove promjene su ključne za američku mornaricu, jer će omogućiti brži odgovor na prijetnje u Indo-Pacifiku, smanjujući vrijeme tranzita sa San Dijega na nekoliko dana.

Očekuje se da će do 2030. godine Perl Harbor biti domaćin barem pet brodova i podmornica sa hipersoničnim raketama, čime će značajno povećati borbenu sposobnost američke mornarice u ovom strateški važnom regionu.

(b92)

