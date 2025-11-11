Logo
Tramp: Gledao sam Dan pobjede u Rusiji i pomislio - moramo ga imati i mi

Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми
Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je njegova ranija odluka da proglasi 11. novembar i 8. maj u SAD danima pobjede u Prvom i Drugom svjetskom ratu djelimično inspirisana Danom pobjede u Rusiji.

"Gledao sam Veliku Britaniju i Rusiju kako proslavljaju Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, i rekao sam, moramo imati Dan pobjede. Niko nije ni pričao o tome u našoj zemlji", rekao je Tramp koji je danas položio vijenac na grob nepoznatog vojnika na groblju Arlington u blizini Vašingtona povodom Dana veterana.

Tramp je napomenuo da je takođe gledao kako se takvi komemorativni događaji održavaju u Francuskoj.

On je dodao da je iz tog i drugih razloga, u maju ove godine, proglasio 11. novembar i 8. maj danima pobjede u Prvom i Drugom svjetskom ratu.

