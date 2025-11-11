Tramp: Gledao sam Dan pobjede u Rusiji i pomislio - moramo ga imati i mi

Izvor:
SRNA
11.11.2025
20:47
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je njegova ranija odluka da proglasi 11. novembar i 8. maj u SAD danima pobjede u Prvom i Drugom svjetskom ratu djelimično inspirisana Danom pobjede u Rusiji.
"Gledao sam Veliku Britaniju i Rusiju kako proslavljaju Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, i rekao sam, moramo imati Dan pobjede. Niko nije ni pričao o tome u našoj zemlji", rekao je Tramp koji je danas položio vijenac na grob nepoznatog vojnika na groblju Arlington u blizini Vašingtona povodom Dana veterana.
Tramp je napomenuo da je takođe gledao kako se takvi komemorativni događaji održavaju u Francuskoj.
On je dodao da je iz tog i drugih razloga, u maju ove godine, proglasio 11. novembar i 8. maj danima pobjede u Prvom i Drugom svjetskom ratu.
